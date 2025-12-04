Ubuntu Pro for WSL è disponibile: l'annuncio di Canonical

Canonical ha annunciato in via ufficiale la disponibilità generale di Ubuntu Pro for WSL. Vale a dire che sviluppatori e addetti ai lavori possono così accedere in modo semplice (e senza dover ricorrere a workaround) a questa incarnazione della piattaforma e più in generale all’ecosistema Linux dall’OS di Microsoft.

Da Canonical arriva Ubuntu Pro for WSL

È accessibile attraverso Microsoft Store (link) ed eseguibile, come si può intuire, grazie al Windows Subsystem for Linux. Per le aziende, le realtà enterprise e i clienti cloud l’accesso è a pagamento, mentre l’utilizzo personale è del tutto gratuito.

Ubuntu Pro for WSL porta le funzionalità di sicurezza e supporto di Canonical nell’ecosistema Windows. Sono disponibili abbonamenti gratuiti per utenti privati ​​e abbonamenti a pagamento tramite Canonical.

Le immagini sono state rese disponibili in download anche dalle pagine del sito ufficiale, per le realtà professionali che a causa delle limitazioni imposte non consentono l’accesso diretto allo store.

Qui sotto un video che spiega come iniziare, subito dopo le parole di Craig Loewen, Product Manager di Microsoft per WSL, che sottolinea l’importanza della collaborazione siglata con Canonical.

Canonical e Microsoft hanno stretto una partnership straordinaria per sviluppare l’esperienza WSL. Questo lavoro andrà a vantaggio degli sviluppatori aziendali che utilizzano WSL per creare soluzioni Linux di produzione.

L’obiettivo di Ubuntu Pro è quello di offrire uno standard elevato per quanto riguarda manutenzione e sicurezza di livello enterprise su desktop, server e dispositivi dell’ambito IoT. Caratteristiche che ora arrivano su WSL (per le istanze WSL di Ubuntu 24.04 LTS), rispondendo alle esigenze manifestate soprattutto da sviluppatori e responsabili IT.

Ricordiamo che, proprio nelle scorse settimane, Canonical ha annunciato un’estensione a 15 anni per il supporto alle release Long Term Support di Ubuntu. Vale a dire che la più recente 24.04 LTS Noble Numbat arriverà fino al 2039 con il programma Legacy Add-On.