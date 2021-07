Ubuntu tra i migliori partner Microsoft del 2021

Chi sono i migliori partner Microsoft del 2021? Rullo di tamburi, perché la decisione è arrivata. A prescindere dai vincitori (che si trovano qui) , è interessante guardare anche solo alle nomination, perché ci sono nomi non certo scontati. Uno su tutti, ad esempio: Ubuntu.

Microsoft e Ubuntu, qua la mano

Ad annunciare l'entrata nella final list è la stessa Canonical, che con apposito comunicato ufficiale ha spiegato di essere in corsa per il “Microsoft Partner of the Year Award” per “aver dimostrato eccellenza nell'innovazione e nell'implementazione di soluzioni per gli utenti basate su tecnologia Microsoft“. Insomma: su 4400 candidati da 100 paesi di tutto il mondo, Microsoft ha scelto anche Canonical, premiandone gli sforzi soprattutto in ottica Azure.

Spiega Daniel Bowers, Canonical VP of Cloud Alliances:

Collaborando con Microsoft, siamo stati in grado di aiutare un crescente numero di utenti e organizzazioni che vogliono migrare ad Azure attraverso Ubuntu. Ricevere una nomina al Microsoft Partner of the Year Award è una splendida validazione del lavoro che abbiamo fatto assieme per aiutare aziende di ogni dimensione a raggiungere i propri obiettivi, senza compromessi su sicurezza, supporto ed efficienza nella gestione dei carichi di lavoro.

Ubuntu tra i migliori partner del cloud Azure, Canonical che ringrazia Microsoft per la collaborazione, Microsoft che valida il lavoro di Canonical in questi mesi. No, non è un colpo di caldo: il mondo è cambiato davvero e lo scontro “Microsoft vs Open Source” non è più certo quello di una volta.

Resta il fatto che vedere Canonical tra i migliori partner Microsoft dell'anno fa sempre un certo effetto, inevitabilmente.