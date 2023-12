Udemy, con il corso ChatGPT l'AI non ha più segreti: per te a 79€

Hai sempre desiderato arricchire le tue conoscenze con corsi pensati appositamente per migliorare le competenze in ambito professionale? Con Udemy puoi accedere ad una vasta proposta di corsi pensati per le esigenze più svariate. Dunque, se vuoi investire una piccola somma del tuo denaro per saperne di più su temi ormai del tutto attuali, come l’intelligenza artificiale, Udemy è la soluzione più adatta a te.

Non a caso, infatti, per consentirti di ampliare le tue conoscenze relative all’intelligenza artificiale e a ChatGPT che al giorno d’oggi stanno contribuendo a trasformare l’interazione tra uomo e tecnologia, puoi acquistare il corso dedicato a soli 79,99 euro. Nello specifico, si tratta di un corso che include 12,5 ore di video on-demand e risorse scaricabili.

Se vuoi saperne di più sulle funzionalità avanzate di ChatGPT e utilizzo di prompt personalizzati acquista subito il corso Udemy approfittando della promozione attualmente in corso.

Con Udemy ChatGPT non ha più segreti

Con il corso ChatGPT disponibile a soli 79,99 euro, puoi finalmente imparare alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questo strumento. Imparerai ad utilizzare ChatGPT per generare testo, rispondere a domande e fornire assistenza virtuale; conoscere importanti funzionalità avanzate di ChatGPT e utilizzo di prompt personalizzati partendo con un’introduzione relativa all’intelligenza artificiale.

I corsi Udemy sono studiati e realizzati per rispondere alle esigenze degli utenti che sono alla ricerca di una soluzione pratica e mirata al raggiungimento di determinati obiettivi di apprendimento. Non a caso, infatti, parliamo di un corso che migliora la tua produttività in ogni sfera della vita, ecco perchè un gran numero di utenti ha già deciso di procedere con l’acquisto.

Ricorda che pagando solamente 79,99 euro, hai un corso che include:

12,5 ore di video on-demand

2 articoli

3 risorse scaricabili

Accesso su dispositivo mobile e TV

Accesso illimitato al corso completo

Certificato di completamento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.