Udemy: corso ActiveCampaign per email marketing a solo 14 Euro!

Quando si parla di marketing esistono trucchi e strumenti che possono essere essenziali affinché la propria campagna, o quella della propria azienda, abbia successo. Non tutti, però, riescono a padroneggiarli a dovere. Fortunatamente ci sono persone pronte a insegnare i segreti del mestiere su piattaforme dedicate, come Udemy. In quest’ultima e solo fino a questa sera potrete infatti trovare un corso per imparare ad automatizzare il marketing via e-mail grazie ad ActiveCampaign a soli 13,99 Euro.

Corso Udemy sull’e-mail marketing: in cosa consiste e dettagli offerta

Il corso di cui stiamo parlando in questa occasione è tenuto dallo specialista Luca Proserpio, fondatore di una Web Agency attiva dal 2010. Insomma, l’ideale per comprendere le basi degli strumenti essenziali del mestiere. Le lezioni sono 19, suddivise in 6 sezioni, per la durata totale di 3 ore e 25 minuti. Come avrete capito, quindi, si tratta di un corso base che insegna i dettagli minimi per utilizzare ActiveCampaign. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, è un software pensato per piccole e medie imprese che automatizza le campagne marketing, l’invio di e-mail e ottimizza l’esperienza del cliente con il servizio offerto.

Le lezioni partiranno dalla consueta introduzione, seguita dunque dalla configurazione essenziale del programma. Dopodiché si passa alle automazioni, alla creazione di intere campagne e, infine, all’analisi dettagliata dei dati. Per comprendere tutto ciò non sono necessarie conoscenze pregresse, solo interesse per la materia stessa. Non ci sono dunque limiti per chi intende acquistare tale corso.

Come detto inizialmente, il prezzo fino a questa sera scende da 99,99 Euro a 13,99 Euro. Insomma, si tratta di uno sconto dell’86%. L’accesso al corso completo sarà illimitato dopo l’acquisto ed effettuabile anche da smartphone e TV. Questa è una prassi consolidata di Udemy che, alla fine del corso, consegna un certificato di completamento. E se non vi soddisferà, allora potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’avvenuto acquisto.