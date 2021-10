Udemy: corso Excel su tabelle Pivot in sconto fino domani!

Microsoft Excel, software incluso nel pacchetto Office, è senza ombra di dubbio uno dei più importanti offerti dal colosso di Redmond. Apprendere adeguatamente come utilizzarlo sfruttando il maggior numero di funzioni possibili, però, non è così semplice. Padroneggiare la piattaforma consente di ottenere parecchi vantaggi in ambito lavorativo e non solo. In soccorso degli utenti più inesperti giunge Udemy, piattaforma di corsi che, fino a domani, offre un corso dedicato alle tabelle Pivot su Excel scontato del 35% a 12,99 Euro.

Corso Udemy su tabelle Pivot su Excel: contenuto e prezzo

Il corso in questione è creato e tenuto dal Project Manager e Data Analyst Massimo Zucchini, ed è suddiviso in 8 sezioni e 19 lezioni, per una durata totale pari a 2 ore e 30 minuti. Si tratta quindi di un corso alquanto rapido e, oltretutto, accessibile a tutti. L’unico requisito posto dal docente, infatti, è una minima conoscenza delle basi di Microsoft Excel.

Tra le sezioni più importanti figurano la comprensione dei database su Excel e la generazione di tabelle Pivot, ma anche l’applicazione di Slicers, multislicers, l’utilizzo di funzioni specifiche come INFO.DATI e il lavoro su campi ed elementi della tabella Pivot. È dunque ben chiaro che l’obiettivo del corso in questione è quello di consentire ai principianti di arrivare a un livello avanzato su Microsoft Excel, nello specifico con la creazione di tabelle Pivot e di annessi grafici, particolarmente utili in ambito Business.

Il pacchetto “Lavorare con le Tabelle Pivot in Excel” è disponibile fino a domani, venerdì 15 ottobre 2021, al prezzo di 12,99 Euro. Normalmente, questo corso costa 19,99 Euro. Una volta effettuato l’acquisto sarà possibile accedervi da PC, dispositivi mobili e anche TV in maniera illimitata. Completato il corso, Udemy consegnerà come da prassi il certificato di completamento. Nel caso in cui non dovesse soddisfarvi, però, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

In conclusione, segnaliamo che in queste ore è possibile acquistare anche un corso Udemy su reti e sicurezza in offerta.