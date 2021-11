Udemy: impara a usare Adobe InDesign con questo corso completo in offerta

Il pacchetto di software Adobe è uno dei più importanti soprattutto in ambito lavorativo. I grafici più esperti si affidano a programmi come Illustrator, Photoshop, Lightroom e InDesign per lavoro su fotografie, poster e in ambito digital marketing. Imparare a usarli come si deve non è uno scherzo ma, fortunatamente, su Udemy è possibile trovare tanti corsi appositi a prezzi stracciati. L’ultimo di questi è un corso completo su InDesign in promozione a 13,99 Euro solo fino questa sera!

Corso Udemy su Adobe InDesign: dettagli sul contenuto

Questo corso completo su InDesign è composto da 19 sezioni per 130 lezioni dalla durata totale di 10 ore e 45 minuti. In seguito all’introduzione data dal docente Fabio Pellencin, esperto di grafica e comunicazione con un passato per varie aziende d’alto calibro, il contenuto si focalizzerà sui primi passi all’interno del programma. Dopodiché, le parti più importanti riguarderanno gli strumenti di Adobe InDesign e la gestione del colore, delle pagine e, in maniera particolare, l’inserimento di testi, tabelle, tabulazioni e paragrafi.

Il tutto si conclude dunque con alcune esercitazioni pratiche: ad esempio, il docente creerà illustrazioni artistiche, poster creativi e grafica per social media per dimostrare cosa è possibile fare con InDesign. Dulcis in fundo, il docente proporrà una serie di siti con immagini royalty-free e font gratuiti. Il corso in questione è poi accessibile a tutti: l’unico requisito è essere in possesso di un PC con Adobe InDesign installato, niente di più. Trattandosi di un corso “da cima a fondo”, esso è adatto sia ai principianti, sia a chi vuole approfondire le conoscenze del software Adobe.

Il prezzo a cui viene proposto di solito è pari a 99,99 Euro, ma per oggi 11 novembre 2021 potrete aggiudicarvi il pacchetto a 13,99 Euro. L’accesso al contenuto è illimitato in seguito all’acquisto ed effettuabile anche da smartphone e TV. Come da tradizione, Udemy rilascerà un attestato di completamento del corso una volta seguite tutte le lezioni.