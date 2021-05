Social Media Marketing: come iniziare con pochi euro

Il 2020 ha messo in difficoltà la tua azienda, hai cercato spazi per la vendita online, hai ottenuto i tuoi primi successi ed ora vorresti alzare l’asticella sbattendo contro la necessità di avere in mano le necessarie competenze per capire come attingere al mondo dei social media? Il tuo problema non è isolato, anzi: i social media sono un ambito sul quale non ci si può certo improvvisare e per il quale occorre capire dinamiche spesso completamente avulse da qualsiasi altra espressione di mercato e di comunicazione. Tuttavia con una piccola spesa è possibile far propri i rudimenti fondamentali della materia, anche in assenza di alcuna esperienza pregressa.

48 ore di tempo per cogliere l’occasione, partendo da questa considerazione: voto 4,5/5 espresso da oltre 22 mila studenti già registrati.

Social Media Marketing, corso completo con lo sconto del 90%

Possono bastare 12,99 euro, approfittando dello sconto del 90% che il corso Udemy “Social Media Marketing” dedicato prevede per sole 48 ore. Non si tratta di un corso pensato per diventare degli esperti social media manager, obiettivo per il quale servono più che altro molta esperienza e innata sensibilità. Si tratta però di un corso molto utile ad imprenditori ed esercenti per capire quando e se investire sui social media, avendo a disposizione le basi necessarie per capire un’offerta di un consulente esterno o per dare indicazioni specifiche per eventuali esperienze in-house.

Ore di video on-demand, varie risorse scaricabili, certificato conclusivo di completamento del corso ed un docente illustre a garanzia dei contenuti del corso:

Segui il corso con Giulio Rosati, Brand Manager con esperienza pluriennale di Social Media Marketing al livello multinazionale in brand come L’Oréal Paris e Garnier Italia. Oggi fondatore dell’agenzia di digital marketing W-Mind. Con più di 10 ore di training, lezioni, esercizi, quiz e step pratici da seguire per applicare subito le conoscenze apprese, questo corso ti porterà da principiante a esperto nell’ambito del Social Media Marketing.

Se la domanda che ti poni è quanto spendere in ads su Facebook o come organizzare una campagna su Instagram, allora 12,99 euro sono il passo decisivo per mettere mano a questo mondo e sentirne il polso. Come scrivere contenuti che convertono, come gestire una call-to-action, come analizzare il pubblico, come definire gli obiettivi e, soprattutto come evitare gli errori più comuni e calcolare il ROI sulle attività portate avanti.

Dare per scontati questi elementi è il primo grande errore che solitamente si commette. Poter attingere alle lezioni di un esperto, invece, è il primo modo per trovare la giusta direzione verso cui dirottare i propri investimenti.