Come vedere Udinese-Atalanta in streaming (Serie A)

Udinese-Atalanta è l’incontro tra le due rivelazioni di questo campionato. I bianconeri, che distano un solo punto dalla vetta, possono puntare a uno storico primato in classifica. Dovranno però fare i conti con i nerazzurri, attualmente al primo posto insieme al Napoli. Per entrambe le formazioni, il cammino è stato fin qui quasi perfetto. Il fischio d’inizio è in programma alle 15:00 di domenica 9 ottobre.

Udinese-Atalanta (Serie A): guardala in diretta streaming

È possibile vedere la partita in streaming collegandosi alla diretta su DAZN, dove il match è anticipato da un collegamento da bordo campo con interviste, approfondmenti e analisi. La telecronaca dalla Dacia Arena è affidata a Ricky Buscaglia, affiancato da Emanuele Giaccherini per il commento tecnico. Ricordiamo che è possibile accedere alla piattaforma anche da Sky Q e attraverso l’offerta di TIMVISION.

Nella loro partita a scacchi prima del fischio d’inizio, i mister Sottil e Gasperini dovrebbero schierare le seguenti formazioni.

Udinese: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie, Beto, Deulofeu;

Atalanta: Sportiello, Hateboer, Toloi, Demiral, Soppy, De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi, Ederson, Lookman, Hojlund.

Chi sceglie l’ abbonamento a DAZN, in una delle due formule proposte (Standard o Plus) ha accesso a un catalogo di sport che va ben oltre la Serie A. C’è il grande calcio internazionale, senza dimenticare tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori. A questo si aggiungono show, interviste, approfondimenti e produzioni originali.

C’è la possibilità di guardare il match dall’estero. Come? Semplicemente connettendosi allo streaming grazie a un servizio come NordVPN (oggi al 65% di sconto) per ottenere un indirizzo IP italiano utile alla visione.

