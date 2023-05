Come vedere Udinese-Lazio in streaming (Serie A)

Udinese-Lazio è tra i match decisivi in quest’ultima parentesi di Serie A. In campo per la giornata 36 del campionato, sarà importante per definire equilibri e gerarchie nella parte alta del tabellone. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di sabato 21 maggio, nella cornice dello stadio Friuli, con la possibilità di vedere il match in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Udinese-Lazio in streaming

I bianconeri hanno ben poco da chiedere alla classifica: dodicesimi a 46 punti, possono affrontare le sfide rimanenti con relativa tranquillità. Discorso differente per i biancocelesti, al momento quarti a 65 punti, chiamati a fare di tutto per agguantare la qualificazione alla prossima Champions League. Dovranno cercare di recuperare l’Inter che li precede (a 66), guardandosi le spalle dalle inseguitrici (il Milan è a 61).

I tifosi che vogliono guardare la partita lo possono fare in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce di Ricky Buscaglia e il commento tecnico a quella di Alessandro Budel. Come sempre, non mancheranno interviste, approfondimenti, collegamenti da bordocampo e highlight.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Sottil e Sarri, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Masina, Bijol, Perez, Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Pereyra, Nestorovski;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Il favore dei pronostici è per gli ospiti, ai quali è attribuito il 47% di probabilità di ottenere una vittoria, mentre ai padroni di casa è assegnato il 26%. Il rimanente 27% punta a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per i tifosi che si trovano all’estero e desiderano ]vedere Udinese-Lazio senza rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN. Attenzione però alla sicurezza di dati e privacy se ci si connette da una rete aperta o condivisa, come quella di un albergo.

In tal caso è bene affidarsi a una soluzione dedicata e certificata: quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) tutela l’utente in ogni momento, anche durante lo streaming. Si tratta di un pacchetto all-in-one che include una Virtual Private Network con server distribuiti in tutto il mondo, un antivirus, un gestore delle password e spazio crittografato per il backup sul cloud.

