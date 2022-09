Udinese-Roma: ecco dove guardare la diretta streaming

Udinese-Roma sarà il posticipo serale della 5a giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 4 settembre presso la “Dacia Arena” con inizio alle ore 20.45.

I friulani arrivano dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Beto al diciassettesimo su assist di Deulofeu.

Una vittoria importante, che ha permesso ai bianconeri di scavalcare proprio i viola in classifica e assestarsi al nono posto con 7 punti.

La Roma allenata da Mourinho, grazie al 3-0 rifilato all’Olimpico al Monza ha conquistato la vetta della classifica, anche se in coabitazione con l’Atalanta. 10 punti dopo 4 giornate di campionato, un inizio che i tifosi giallorossi speravano.

Il talento di Dybala inizia a farsi vedere. La Joya è stato autore dei primi due gol, mentre il terzo è opera di Ibanez.

Si prospetta una partita molto interessante. L’Udinese punterà a vincere per agganciare i giallorossi in classifica, ma dovranno fare i conti con una Roma che vorrà mantenere il primato attuale.

Dove guardare la diretta della partita? Come lo scorso anno, l’esclusiva sulla trasmissione delle partite di Serie A è di DAZN.

Udinese-Roma in esclusiva solo su DAZN

La Dacia Arena è un piccolo stadio da 25.132, ma quando si riempie sembra che ci siano molti più tifosi. A bordo campo, gli inviati di DAZN che seguiranno Udinese-Roma faranno sentire il calore del pubblico.

Quindi, vista la capienza non eccezionale dello stadio, moltissimi tifosi di fede giallorossa non potranno seguire la squadra in questa trasferta.

Per fortuna la partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN. Tuttavia, per seguirla è necessario abbonarsi.

Si può optare per l’abbonamento Standard o per quello Plus. Basta soltanto entrare qui, cliccare su “Attiva ora”, compilare il form ed effettuare il pagamento.

Una volta sottoscritto l’abbonamento, si potranno seguire tutte le altre partite della Serie A e di altri campionati esteri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.