UFFICIALI i nuovi prodotti Samsung Z Flip7, Z Fold7 e Watch8 in sconto Prime Day

Sono appena stati resi ufficiali i nuovi prodotti di Samsung. Due smartphone pieghevoli e un bellissimo smartwatch che impreziosisce il tuo polso. Non hanno bisogno di vere e proprie presentazioni perché chi è che non li conosce? Tuttavia, anche se usciranno tra il 22 e il 25 luglio, puoi già acquistarli non solo con prenotazione al minimo garantito ma anche approfittando del Prime Day 2025 che li sconta a prezzo vantaggioso. Cosa aspetti?

Gli smartphone pieghevoli Samsung in offerta doppia

Sono pieghevoli e sono stratosferici. Negli anni abbiamo assistito a un progresso della tecnologia implementata da Samsung e ora sono ancora più fenomenali di prima. In base alle tue esigenze puoi scegliere se puntare a un’esperienza di tipo compatta o estesa.

Samsung Galaxy Z Fold7 è un prodotto strepitoso con un display che raggiunge gli 8″ e in questa versione vanta ben 512GB di spazio di memoria. Grazie al Prime Day 2025 lo preordini a soli 2199 euro su Amazon approfittando del 5% di sconto. In più, se possiedi un account Prime Student, hai un extra sconto di 100€ per un prezzo finale di 2099 euro.

Samsung Galaxy Z Flip7, invece, è la soluzione più dinamica con un estetica accattivante e una potenza che ti sconvolge con le varie modalità in cui lo puoi utilizzare. Grazie al Prime Day 2025 lo preordini a soli 1279 euro su Amazon approfittando del 9% di sconto. In più, se possiedi un account Prime Student, hai un extra sconto di 100€ da riscattare per un prezzo finale di soli 1179 euro.

C’è anche la versione Samsung Galaxy Z Flip7 FE da scegliere per soddisfare un budget più ristretto ma non privarti delle nuove tecnologie. Grazie al Prime Day 2025 lo preordini a soli 1069 euro su Amazon approfittando del 5% di sconto. In più, se possiedi un account Prime Student, hai un extra sconto di 100€ da riscattare per un prezzo finale di soli 969 euro.

Un accessorio che sbaraglia la concorrenza

Fa la sua apparsa anche l’appena lanciato Smartwatch Samsung Watch8 Classic in due versioni distinte. Ha un’estetica accattivante che lo rende il compagno perfetto in qualsiasi occasione. Inoltre i materiali utilizzati così come le sue prestazioni sono di altissimo livello per far affidamento su di lui nella vita quotidiana, durante gli allenamenti e anche per tenere sotto controllo la salute.

Lo puoi preordinare grazie al Prime Day 2025:

in versione 46mm, colore bianco con tecnologia Bluetooth a soli 529 euro su Amazon è 30€ di sconto se hai Prime Student.

in versione da 46mm, colore nero con tecnologia Bluetooth a soli 529 euro su Amazon + 30€ di sconto se hai Prime Student.

in versione da 46mm, colore nero con tecnologia LTE a soli 549 euro su Amazon con il 5% di sconto.

Se invece sei alla ricerca di un orologio intelligente dalle prestazioni scattanti ma desideri un prodotto dall’estetica più futuristica, opta subito per Samsung Galaxy Watch8.

Lo puoi preordinare in:

versione da 44mm, colorazione Bianca con configurazione Bluetooth a soli 409 euro su Amazon + 30€ di sconto se hai Prime Student;

versione da 44mm, colorazione nera con configurazione Bluetooth a soli 409 euro su Amazon + 30€ di sconto se hai Prime Student.