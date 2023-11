UGREEN hub USB-C 7 in 1: coupon SCONTO del 20% su Amazon

Hai bisogno di un hub USB C affidabile e versatile che possa soddisfare tutte le tue esigenze di connettività? L’hub USB C 7 In 1 di UGREEN è la soluzione perfetta. E oggi hai la possibilità di acquistarlo su Amazon con uno sconto esclusivo del 20% grazie ad un coupon speciale. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 25,60 euro.

UGREEN hub USB-C 7 in 1: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questo hub compatto e potente ti offre una vasta gamma di opzioni di connessione, tra cui 2 porte USB A 3.0, una porta USB C, uscita HDMI 4K, lettore di schede TF e SD, e ricarica USB C PD. Il suo design ultra-portatile (11,5 x 3,6 x 1,3 cm) e la robusta montatura in alluminio lo rendono l’accessorio ideale per chi è sempre in movimento, garantendo allo stesso tempo una durata nel tempo grazie alla sua costruzione di alta qualità.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo hub è la sua ampia compatibilità. Può essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi dotati di porta USB C che supportano l’uscita video, tra cui MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, iPhone, iMac, Mac Mini, ASUS Chromebook, Lenovo IdeaPad, Surface Pro, Galaxy Tab e molti altri. È la soluzione perfetta per chiunque voglia espandere le opzioni di connettività dei propri dispositivi.

L’uscita HDMI 4K ti consente di godere di un’esperienza visiva completamente immersiva, che sia per guardare film, tenere presentazioni o fare conferenze. Con una risoluzione Ultra HD 4K@30Hz (3840×2160), puoi specchiare o estendere il display del tuo computer o cellulare su TV, monitor o proiettori con una qualità straordinaria.

Inoltre, questo hub offre anche due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD TF, consentendoti di collegare periferiche USB come dischi rigidi, unità flash e tastiere, e di sfruttare una velocità di trasmissione fino a 5 Gbps. Il lettore di schede può leggere o scrivere su due schede contemporaneamente, offrendoti ulteriori opzioni di connessione e trasferimento dati.

Infine, l’hub USB C 7 In 1 UGREEN è dotato di una porta di ricarica USB C PD con supporto fino a 100 W. Questo significa che puoi collegare un adattatore di alimentazione PD e alimentare il tuo PC o altri dispositivi senza preoccuparti di rimanere senza batteria. Questa funzione rende l’hub ancora più stabile e sicuro da utilizzare, garantendo un’esperienza di connessione senza interruzioni.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di connessione con l’hub USB C 7 In 1 UGREEN. Acquistalo oggi su Amazon con il coupon sconto del 20% al prezzo speciale di soli 25,60 euro. Affrettati, offerte del genere non durano per sempre.

