 UGREEN NASync: Offerte di Primavera per un cloud privato sicuro e senza canoni
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UGREEN NASync: Offerte di Primavera per un cloud privato sicuro e senza canoni

Sconti di Primavera UGREEN: risparmia fino al 20% sulla serie NASync per un cloud privato sicuro, locale e senza abbonamenti mensili.
UGREEN NASync: Offerte di Primavera per un cloud privato sicuro e senza canoni
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Sconti di Primavera UGREEN: risparmia fino al 20% sulla serie NASync per un cloud privato sicuro, locale e senza abbonamenti mensili.

UGREEN ha lanciato le sue Offerte di Primavera, una vasta gamma di prodotti proposti a prezzi super competitivi fino al 22 marzo. Tra questi troviamo anche tutta la linea NASync, soluzioni vantaggiose adatte anche a tutti coloro che vogliano smettere di pagare abbonamenti mensili per servizi di cloud per gestire i propri file in modo più sicuro e privato direttamente tra le mura domestiche.

UGREEN DH2300

UGREEN DH2300

​Per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, il modello DH2300 rappresenta la scelta più indicata, essendo pensato proprio come un dispositivo d’ingresso estremamente semplice da configurare. Questo NAS a due vani permette di archiviare fino a 64TB (32TB x 2) di dati, offrendo spazio in abbondanza per intere librerie fotografiche di famiglia o collezioni di film in 4K. Durante questa promozione di primavera, il prezzo scende del 20%, passando da 219 euro a soli 175 euro. La sua forza sta nell’intuitività del sistema operativo UGOS Pro, che guida l’utente in ogni passaggio permettendo di essere operativi in meno di dieci minuti, e nella comodità della connessione NFC che consente di collegare lo smartphone con un semplice tocco.

UGREEN DH4300 Plus

UGREEN DH4300 Plus

​Se invece le vostre esigenze sono più orientate alla collaborazione professionale o alla gestione di carichi di lavoro più pesanti, il DH4300 Plus offre quel salto di qualità necessario. Con i suoi quattro vani arriva a supportare ben 128TB (32TB x 4) di capacità ed è equipaggiato con una porta LAN da 2,5GbE, che garantisce trasferimenti fluidi e veloci, ideali per chi lavora con file pesanti come video o progetti grafici. Anche questo modello è attualmente scontato del 20% sul listino di 439 euro, arrivando a costare 351 euro. Oltre alla potenza del processore Rockchip a 8 core, il DH4300 Plus introduce il supporto a diverse configurazioni RAID per proteggere i dati anche in caso di guasto meccanico di uno o più dischi.

UGREEN DXP4800 Pro

UGREEN DXP4800 Pro

Per i veri professionisti e gli appassionati che non accettano compromessi, la promozione include anche l’ammiraglia della serie, il DXP4800 Pro. Questo dispositivo è una vera e propria workstation privata alimentata da un processore Intel Core i3 di tredicesima generazione e memoria RAM DDR5, capace di gestire editing video 4K direttamente dal NAS grazie alla porta da 10GbE. Il DXP4800 Pro è attualmente in offerta con uno sconto del 15% che porta il prezzo finale a 662 euro (prezzo di listino pari a 779 euro). La presenza di due slot per SSD M.2 permette inoltre di velocizzare drasticamente l’accesso ai file più utilizzati, eliminando i colli di bottiglia tipici dei dischi tradizionali.

Tutti questi prodotti condividono un’attenzione altissima per la sicurezza, utilizzando protocolli di crittografia avanzati come AES e RSA per proteggere i file da sguardi indiscreti e accessi non autorizzati. Queste ed il resto delle offerte UGREEN sono disponibili fino al 22 marzo sia sul sito ufficiale UGREEN, sia su Amazon. Per approfittarne subito, vi basterà cliccare sui link e banner presenti in questo articolo.

In collaborazione con UGREEN 

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Pubblicato il 17 mar 2026

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Lorenzo Diana
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