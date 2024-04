Ulefone Armor 24: lampada LED da 1000 lumen integrata (-70€)

Immagina di possedere uno smartphone che non ti abbandona mai, che resta al tuo fianco nelle avventure più estreme e nelle giornate più intense. Con Ulefone Armor 24, non devi più immaginarlo, perché diventa realtà. Questo rugged phone è il compagno perfetto per chi ama l’avventura e non vuole compromettere la qualità e le prestazioni del proprio dispositivo.

Attualmente disponibile su Amazon con un coupon sconto di 70,00 euro, non fartelo scappare al prezzo ridicolo di soli 299,99 euro, anziché 369,99 euro.

Ulefone Armor 24:: il rugged phone definitivo con questo sconto

Uno dei punti di forza di questo telefono è la sua incredibile batteria da 22.000 mAh. Sì, hai letto bene, 22.000 mAh. Questo significa che puoi goderti fino a 1300 ore in standby o fino a 100 ore di chiamate telefoniche senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. E non è tutto: con la ricarica rapida da 66W e la funzione OTG, puoi persino utilizzare il tuo Armor 24 per ricaricare altri dispositivi, trasformandolo in un vero e proprio power bank portatile.

Dotato del sistema operativo Android 13 e del potente processore MediaTek Helio G96 Octa Core, questo smartphone offre prestazioni senza compromessi. Con 24GB di RAM e 256GB di memoria ROM espandibile fino a 2TB, avrai sempre abbastanza spazio per le tue app, i tuoi giochi e i tuoi ricordi più preziosi.

Resterai stupefatto dalla fotocamera Sony da 64MP + 16MP dell’Ulefone Armor 24. Non importa se sei in superficie o sotto l’acqua, questa fotocamera è pronta a catturare ogni momento con una nitidezza e una precisione incredibili. E con la visione notturna a infrarossi da 64MP, puoi scattare foto e registrare video anche nelle condizioni di luce più estreme.

L’Ulefone Armor 24 non è solo un compagno affidabile nelle tue avventure all’aria aperta. Grazie al suo standard militare 810H e alle certificazioni IP68 e IP69K, è resistente all’acqua, alla polvere e agli urti. Puoi portarlo ovunque senza preoccuparti di danneggiarlo. situazione.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità sul Ulefone Armor 24. Approfitta subito di questo coupon sconto su Amazon e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 299,99 euro, prima che sia troppo tardi.