Ulefone Armor 8 Pro, quando Android mette su muscoli

Muscoli e resistenza: sono queste le prime caratteristiche che devono farsi notare quando uno smartphone vuole farsi notare nella categoria “rugged”. Questo Ulefone Armor 8 Pro ha tutte le carte in regola per alzare la voce, anche e soprattutto in virtù di un prezzo che già parte da poco più di 200 euro, ma che con lo sconto odierno scende addirittura al di sotto: 186,99 euro grazie a uno sconto del 15% disponibile ancora per poche ore.

Armor 8 Pro, Android con i muscoli

L'Armor 8 Pro è uno smartphone con processore Octa-Core Mediatek Helio P60, memoria da 128GB e RAM da 6GB. Performance garantite, insomma: non si tratta di un “mattone” esclusivamente resistente, ma ha tutto quel che serve per poter sostenere app di uso quotidiano e far girare al meglio il sistema operativo Android 11 in dotazione. Tra le peculiarità si segnala anche la doppia Nano SIM.

Ma se stai cercando un “rugged” sono altre le specifiche che stai aspettando di conoscere. Questo Ulefone ha uno schermo da 6,1 pollici HD con resistenza IP68 e e scocca antiurto. 5580 mAh di batteria garantiscono lunga autonomia e le fotocamere da 16MP (posteriore) e 8MP (anteriore) soddisfano le esigenze che un luogo di lavoro potrebbe richiedere.

Questo è infatti il luogo ideale per un Armor 8 Pro: laddove urti e cadute possono essere all'ordine del giorno (ad esempio in un lavoro di cantiere, in tasca ad un artigiano e altri contesti similari), un dispositivo rugged assicura durata all'investimento come nessun iPhone o Samsung Galaxy potrebbero mai offrire.