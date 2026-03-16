Ultima chiamata: Fire TV Stick HD a 26,99 euro fino a mezzanotte

Con la conclusione della Festa delle Offerte di Primavera terminerà anche la promozione che nell’ultima settimana ha visto protagonista Fire TV Stick HD con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino ufficiale. Molti ne hanno già approfittato, rendendolo uno degli articoli più acquistati sull’e-commerce durante l’evento. Se tu non lo hai ancora fatto, la buona notizia è che sei ancora in tempo, ma solo per poche ore: l’evento terminerà infatti a mezzanotte.

40% di sconto su Fire TV Stick HD: ecco l’offerta

Progettato direttamente da Amazon, ha il supporto ad Alexa così da poter parlare direttamente con l’assistente virtuale, sfruttando il telecomando con microfono in dotazione, ad esempio per trovare i contenuti da riprodurre in streaming. Il collegamento è molto semplice: basta alimentare il dispositivo e inserirlo nella porta HDMI di un televisore o di un monitor per trasformarlo immediatamente in una Smart TV. Nella pagina della promozione sono raccolte tutte le altre informazioni a proposito delle caratteristiche integrate e delle funzionalità supportate.

Con lo sconto del 40%, Fire TV Stick HD diventa ancora più conveniente e scende al prezzo di soli 26,99 euro. Sia la vendita che la spedizione sono ovviamente gestite da Amazon. La consegna è immediata, garantita entro un giorno e a costo zero per chi ha un abbonamento Prime attivo.

La Festa delle Offerte di Primavera si conclude proprio oggi. È quindi l’ultima opportunità per visitare la vetrina dell’evento e scoprire le promozioni più interessanti rimaste. Ci sono anche gli altri modelli della gamma, ovvero Fire TV Stick 4K Max a 47,99 euro, Fire TV Stick 4K Plus a 37,99 euro e Fire TV Stick 4K Select a 28,99 euro.