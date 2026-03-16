 Ultima chiamata: Fire TV Stick HD a 26,99 euro fino a mezzanotte
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Ultima chiamata: Fire TV Stick HD a 26,99 euro fino a mezzanotte

Rimangono ancora poche ore per approfittare dello sconto del 40% che taglia il prezzo di Fire TV Stick HD: solo fino a mezzanotte su Amazon.
Ultima chiamata: Fire TV Stick HD a 26,99 euro fino a mezzanotte
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Rimangono ancora poche ore per approfittare dello sconto del 40% che taglia il prezzo di Fire TV Stick HD: solo fino a mezzanotte su Amazon.

Con la conclusione della Festa delle Offerte di Primavera terminerà anche la promozione che nell’ultima settimana ha visto protagonista Fire TV Stick HD con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino ufficiale. Molti ne hanno già approfittato, rendendolo uno degli articoli più acquistati sull’e-commerce durante l’evento. Se tu non lo hai ancora fatto, la buona notizia è che sei ancora in tempo, ma solo per poche ore: l’evento terminerà infatti a mezzanotte.

Compra Fire TV Stick HD a -40%

40% di sconto su Fire TV Stick HD: ecco l’offerta

Progettato direttamente da Amazon, ha il supporto ad Alexa così da poter parlare direttamente con l’assistente virtuale, sfruttando il telecomando con microfono in dotazione, ad esempio per trovare i contenuti da riprodurre in streaming. Il collegamento è molto semplice: basta alimentare il dispositivo e inserirlo nella porta HDMI di un televisore o di un monitor per trasformarlo immediatamente in una Smart TV. Nella pagina della promozione sono raccolte tutte le altre informazioni a proposito delle caratteristiche integrate e delle funzionalità supportate.

Fire TV Stick HD integra il supporto ufficiale ad Alexa

Con lo sconto del 40%, Fire TV Stick HD diventa ancora più conveniente e scende al prezzo di soli 26,99 euro. Sia la vendita che la spedizione sono ovviamente gestite da Amazon. La consegna è immediata, garantita entro un giorno e a costo zero per chi ha un abbonamento Prime attivo.

Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD

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La Festa delle Offerte di Primavera si conclude proprio oggi. È quindi l’ultima opportunità per visitare la vetrina dell’evento e scoprire le promozioni più interessanti rimaste. Ci sono anche gli altri modelli della gamma, ovvero Fire TV Stick 4K Max a 47,99 euro, Fire TV Stick 4K Plus a 37,99 euro e Fire TV Stick 4K Select a 28,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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