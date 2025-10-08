 Ultima chiamata per cialde e capsule caffè in promozione alla Festa delle Offerte Prime
Ultima chiamata su Amazon alla Festa delle Offerte Prime: Cialde e Capsule Caffè in promozione: scopri originali e compatibili a prezzo top.
Ultima chiamata su Amazon alla Festa delle Offerte Prime: Cialde e Capsule Caffè in promozione: scopri originali e compatibili a prezzo top.

Ultima chiamata su Amazon durante la Festa delle Offerte Prime, che termina oggi, per cialde e capsule caffè in promozione. Troverai tutto quello che ami a un prezzo super conveniente. Individua le compatibili o le originali per la tua macchina espresso e fai l’affare prima che finisca.

Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera – 100 Capsule – Compatibili con Nespresso a soli 17 euro!

Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

17,10 22,58€ -24,27%
Vedi l'offerta

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Blu – 150 Cialde a soli 22,89 euro!

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Blu – 150 Cialde – Sistema ESE

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Blu - 150 Cialde - Sistema ESE

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Blu - 150 Cialde - Sistema ESE

22,89 27,85€ -17,81%
Vedi l'offerta

Caffè Borbone Miscela Blu – 90 capsule – Compatibili Dolce Gusto a soli 19,89 euro!

Caffè Borbone Miscela Blu – 90 capsule – Compatibili con le Macchine a marchio Nescafè® Dolce Gusto®

Caffè Borbone Miscela Blu - 90 capsule - Compatibili con le Macchine a marchio Nescafè® Dolce Gusto®

Caffè Borbone Miscela Blu - 90 capsule - Compatibili con le Macchine a marchio Nescafè® Dolce Gusto®

19,89 22,39€ -11,17%
Vedi l'offerta

Gimoka Capsule Compatibili Nespresso, Assortimento di Miscele e Aromi – 100 Capsule a soli 13,30 euro!

STARBUCKS Caffè by Nespresso 60 capsule a soli 17,99 euro!

STARBUCKS Kit Degustazione Caffè by Nespresso, 6 confezioni da 10 capsule (60 capsule compatibili Nespresso) – Esclusiva Amazon

CAFFÈ BORBONE Miscela Nera 50 Capsule Compatibili con Lavazza A Modo Mio a soli 8 euro!

CAFFÈ BORBONE Don Carlo, Miscela Nera - 50 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza A Modo Mio

CAFFÈ BORBONE Don Carlo, Miscela Nera - 50 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza A Modo Mio

8,09 12,20€ -33,69%
Vedi l'offerta

Lavazza Caffè in Gusti Assortiti 200 Cialde a soli 34,38 euro!

Lavazza, Caffè in Gusti Assortiti, 2 Pack da 50 Cialde Crema e Gusto, 2 Pack da 50 Cialde Suerte

Lavazza, Caffè in Gusti Assortiti, 2 Pack da 50 Cialde Crema e Gusto, 2 Pack da 50 Cialde Suerte

34,38 42,99€ -20,03%
Vedi l'offerta

Bialetti Caffè d’Italia 48 Capsule Compatibili con Macchine Bialetti a soli 12,91 euro!

Bialetti Caffè d’Italia, Box 48 Capsule, Roma, Intensità 9, Compatibili con Macchine Bialetti sistema chiuso, 100% Alluminio

Bialetti Caffè d'Italia, Box 48 Capsule, Roma, Intensità 9, Compatibili con Macchine Bialetti sistema chiuso, 100% Alluminio

Bialetti Caffè d'Italia, Box 48 Capsule, Roma, Intensità 9, Compatibili con Macchine Bialetti sistema chiuso, 100% Alluminio

12,71 21,49€ -40,86%
Vedi l'offerta

L’Or Caffè Espresso Splendente 100 Capsule compatibili Nespresso a soli 27,53 euro!

L’Or – Capsule Caffè Espresso Splendente – 100 Capsule in Alluminio – Intensità 7 – Compatibili con Macchine Nespresso®* original – 10 Confezioni da 10 Capsule

Gusta Capsule in Alluminio Gusto Intenso Compatibili Bialetti a soli 15 euro!

Gusta Compatibili Bialetti, In Alluminio, Gusto Intenso, Box Da 65, 100% Riciclabili, Intensità 10

Gusta Compatibili Bialetti, In Alluminio, Gusto Intenso, Box Da 65, 100% Riciclabili, Intensità 10

Gusta Compatibili Bialetti, In Alluminio, Gusto Intenso, Box Da 65, 100% Riciclabili, Intensità 10

15,04 21,49€ -30,01%
Vedi l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 ott 2025
