Ultima chiamata per Kindle Colorsoft scontato del 40% su Amazon

Hai aspettato ma questa è la tua ultima occasione per acquistare Kindle Colorsoft. In combo con la custodia di tessuto e il caricatore da 9W, ti mette tra le mani tutto ciò di cui hai bisogno. Il Cyber Monday fa la magia e lo sconta del 40% per acquistarlo a prezzo così conveniente da essere un affare. Non perdere tempo e mettilo in carrello a 199,18 euro subito.

Kindle Colorsoft è il lettore di eBook di ultima generazione. I colori sono arrivati sul suo schermo e ti permettono di rendere le letture ancora più coinvolgenti. Ad esempio non rinunci più alle graphic novel nella loro bellezza più integrale e ti diverti anche a sottolineare le tue citazioni preferite con tinte diverse. Insomma, l’esperienza si rinnova conservando sempre i suoi punti forte. Tra questi la facilità di utilizzo di Kindle. Hai un prodotto leggero, compatto e perfetto da avere sempre con te oltre che elementare da personalizzare. La lettura? Non è mai stata così comoda.

Con display E Ink di nuova generazione, i colori sono presenti in tutte le loro sfumature senza però essere accecanti. Infatti l’effetto su carta rimane e la tua vista ne giova stancandosi di meno, anche dopo tante ore di lettura. I 7 pollici di ampiezza sono sufficienti per uno spazio di lettura grande ma sempre pratico. Personalizza le impostazioni attraverso le opzioni che ti fanno cambiare carattere, grandezza, margini, spaziatura e aggiungere funzioni che ti aiutano a scoprire le parole che non conosci (quando leggi in lingua straniera). Tieni premuto su una parola per aprire il traduttore, il dizionario e i risultati di Wikipedia. Oppure trascina il dito sulla frase che ti piace per annotare qualche commento, sottolinearla e creare il tuo ricordo. Il dispositivo è dotato anche di luminosità e temperatura regolabili.

Collegati su Amazon per acquistare il tuo Kindle Colorsoft con custodia in tessuto e caricatore da 9W al Cyber Monday. Compralo a 199,18 euro scontato del 40%.