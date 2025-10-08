Ultima chiamata: se vuoi questo monitor LG 27" 4K scontato, fai presto

In un mondo di prezzi elevati, il Monitor LG da 27″ 27UP650K è come un faro nel buio. Finalmente un prodotto con un’ottima qualità/prezzo che non richiede l’apertura del salvadanaio storico per essere acquistato. Ora in sconto con la festa delle offerte Prime, lo porti a casa a prezzo speciale e metti sulla scrivania un dispositivo di ultima generazione e dalla qualità 4K. Ebbene sì, non perdere tempo se sei interessato perché le ore rimaste a disposizione sono poche. Collegati e mettilo in carrello a soli 207,99 euro invece di 230,99 euro.

Il monitor LG da 27″ modello 27UP650K è un vero gioiellino. Si presenta super moderno anche nel suo aspetto con questo design longilineo e con un piede che offre sia una base di appoggio stabile che una personalizzazione elevata. Infatti puoi orientarlo a piacimento sia sull’asse verticale che orizzontale, potendolo inclinare per soddisfare le tue esigenze. All’occorrenza, poi, puoi montarlo sia in posizione verticale che orizzontale e switchare tra una e l’altra in modo semplicissimo. Queste caratteristiche sembrano scontate ma in realtà non lo sono e rendono il prodotto LG già di ottimo livello.

Ciò che ci importa, tuttavia, è lo schermo. In questo caso, hai una visione di 27 pollici garantita dal un pannello IPS con risoluzione 4K UHD. Ogni dettaglio salta subito all’occhio grazie anche all’HDR 400 che rende il contrasto di un livello nettamente efficiente. Con una gamma cromatica pari al 95% e un tempo di risposta di 5ms, il monitor è perfetto per tanti utilizzi diversi. Il refresh rate, infine, è fissato a 60Hz.

Sul panello posteriore, infine, trovi diverse porte ed entrate per effettuare tutti i collegamenti del caso come Display Port 1.4; entrata AUX e HDMI 2.0.

Pronto al massimo della qualità? Allora metti sulla scrivania il Monitor LG da 27″ 27UP650K e non rinunciare a un singolo dettaglio. Approfitta della festa delle offerte Prime per acquistarlo a soli 207,99 euro invece di 230,99 euro.