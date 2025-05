Ultima Giornata di Serie A: partite della salvezza e lotta alla Champions

Campione d’Italia il Napoli che ha sconfitto il Cagliari aggiudicandosi quel punto in più per rimanere primo in classifica. Tuttavia i giochi del campionato sono tutt’altro che finiti. In palio c’è ancora molto e l’ultima giornata di Serie A si gioca oggi. Per molte squadre non è solo l’ultima partita del campionato, ma la possibilità di salvarsi dalla retrocessione in Serie B e la possibilità aggiudicarsi la partecipazione alla UEFA Champions League, che per alcune squadre è già sicura, ma per altre no. Guarda tutte le partite in diretta streaming su DAZN.

Rimangono quindi in gioco per evitare la retrocessione in Serie B Parma, Verona, Venezia, Lecce ed Empoli. Di queste cinque potranno salvarsi solamente tre. Quindi gli appassionati non possono perdere assolutamente questi match che valgono molto.

Invece, per la lotta alla Champions League fari puntati su Juventus, Roma e Lazio. In gioco c’è veramente molto per queste tre squadre che cercheranno di fare tutto il possibili per aggiudicarsi il quarto posto in classifica, ovvero l’unica squadra che si qualificherà in Champions League.

Il Calendario dell’Ultima Giornata di Serie A

L’ultima giornata di Serie A Enilive si preannuncia decisamente infuocata. Guarda tutte le partite in diretta streaming su DAZN. Grazie a ZONA DAZN è possibile seguire tutti i match in contemporanea e non perdersi alcuna azione saliente. Vediamo il calendario ufficiale di oggi.

Atalanta-Parma domenica 25 maggio ore 20:45

Empoli-Verona domenica 25 maggio ore 20:45

Lazio-Lecce domenica 25 maggio ore 20:45

Torino-Roma domenica 25 maggio ore 20:45

Udinese-Fiorentina domenica 25 maggio ore 20:45

Venezia-Juventus domenica 25 maggio ore 20:45



Insomma, l’ultima giornata di Serie A Enilive si prospetta decisamente emozionante e sicuramente ricca di sorprese. Molti tifosi saranno davanti allo schermo senza fiato, nella speranza che la loro squadra non retroceda in Serie B o si qualifichi per la Champions League.