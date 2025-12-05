 Ultima occasione: Hostinger con dominio scontato fino all'85% in meno (Cyber Week)
Hostinger Cyber Week, ancora poche ore per ottenere hosting con dominio gratuito e website builder AI scontato fino all'85%,
Creare un sito professionale con strumenti avanzati a un prezzo sorprendentemente basso? È possibile, grazie alla Cyber Week di Hostinger: in occasione della promozione, i piani hosting ricchi di funzionalità partono da soli 1,95 euro al mese. E hai a disposizione anche 3 mesi extra aggiuntivi e dominio incluso. Ecco tutti i dettagli.

Acquista ora la promo Hostinger Cyber Week

Promo Cyber Week: risparmio immediato

I pacchetti hosting di Hostinger comprendono un website builder con intelligenza artificiale capace di generare layout e contenuti in pochi passaggi, ottimizzati anche per il mobile. Ogni piano include, in via promozionale, un anno di dominio gratuito, a cui si aggiungono SSL illimitati, essenziali per la credibilità di un sito e per la protezione dei dati degli utenti.

La piattaforma garantisce prestazioni elevate anche su WordPress, grazie anche all’agente AI Kodee. Ogni piano offre backup settimanali o giornalieri per proteggere i propri contenuti, mentre la CDN gratuita assicura caricamenti rapidi ovunque. Hostinger assicura anche 99,9% uptime, così il tuo sito sarà sempre online.

Porta online il tuo sito con lo sconto dell’85%

L’assistenza è attiva 24/7 con risposta rapida in più lingue. Inoltre è prevista la formula soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Il piano Premium parte da 1,95 euro al mese con uno sconto ell’85%, mentre il piano Business da 2,75 euro al mese offre strumenti aggiuntivi per la crescita. Approfitta ora della Cyber Week Hostinger e risparmia.

