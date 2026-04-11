 Ultima occasione promo pCloud: -68% sul cloud Family e password manager gratis
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Ultima occasione promo pCloud: -68% sul cloud Family e password manager gratis

L'offerta di Pasqua pCloud sta per scadere: ottieni sconti fino al 68% su tutti i piani a vita Family, più pCloud Family Pass in omaggio.
Ultima occasione promo pCloud: -68% sul cloud Family e password manager gratis
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L'offerta di Pasqua pCloud sta per scadere: ottieni sconti fino al 68% su tutti i piani a vita Family, più pCloud Family Pass in omaggio.

È ormai agli sgoccioli l’imperdibile offerta di Pasqua di pCloud, che ti permette di sottoscrivere uno dei piani cloud Family con sconti fino al 68% e di ricevere, contestualmente, un abbonamento a pCloud Pass Family gratuitamente. La promo sta per scadere: ecco tutti i dettagli.

Ottieni fino al 68% di sconto con pCloud

Cosa include pCloud?

Con l’offerta di Pasqua di pCloud, il risparmio è assicurato. Potrai infatti scegliere fra uno dei tra piani a vita in promozione e risparmiare fino al 68%: il più economico è Family da 2 TB, a 449 euro invece di 1289; poi c’è Family 5 TB a 599 euro invece di 1868; infine troviamo Family 10 TB a 1099 euro invece di 2648. Trattandosi di piani a vita, il pagamento è una tantum: nessun abbonamento richiesto.

Riceverai inoltre gratuitamente con ogni piano Pass Family, il servizio password manager di pCloud che ti permette di gestire in modo sicuro, su tutti i dispositivi, le tue credenziali. Puoi condividere l’account Family con un massimo di cinque membri, ognuno con il proprio account e pieno accesso Premium. Anche il piano pCloud Family può essere suddiviso tra cinque utenti al massimo.

Queste le funzionalità pCloud incluse in tutti i piani:

  • Protocollo TLS/SSL che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo al server;
  • Svariate opzioni di condivisione dei file;
  • Sincronizzazione simultanea tra tutti i dispositivi e compatibilità con numerosi sistemi operativi;
  • Backup dei dispositivi e da servizi di terze parti (Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos e OneDrive);
  • Player audio e video per riprodurre le proprie canzoni preferite o guardare video caricati sulla piattaforma;
  • Una sezione foto per visualizzare e gestire immagini e video, organizzati in ordine cronologico;
  • Editor fotografico integrato per ritagliare, regolare e applicare filtri direttamente dal cloud.
Scopri pCloud e i piani in promozione

La promozione di Pasqua firmata pCloud sarà attiva ancora per pochissimo: approfitta ora degli sconti fino al 68% su tutti i piani cloud Family a vita, ricevi in omaggio Pass Family senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
11 apr 2026
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