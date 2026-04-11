Ultima occasione promo pCloud: -68% sul cloud Family e password manager gratis

È ormai agli sgoccioli l’imperdibile offerta di Pasqua di pCloud, che ti permette di sottoscrivere uno dei piani cloud Family con sconti fino al 68% e di ricevere, contestualmente, un abbonamento a pCloud Pass Family gratuitamente. La promo sta per scadere: ecco tutti i dettagli.

Cosa include pCloud?

Con l’offerta di Pasqua di pCloud, il risparmio è assicurato. Potrai infatti scegliere fra uno dei tra piani a vita in promozione e risparmiare fino al 68%: il più economico è Family da 2 TB, a 449 euro invece di 1289; poi c’è Family 5 TB a 599 euro invece di 1868; infine troviamo Family 10 TB a 1099 euro invece di 2648. Trattandosi di piani a vita, il pagamento è una tantum: nessun abbonamento richiesto.

Riceverai inoltre gratuitamente con ogni piano Pass Family, il servizio password manager di pCloud che ti permette di gestire in modo sicuro, su tutti i dispositivi, le tue credenziali. Puoi condividere l’account Family con un massimo di cinque membri, ognuno con il proprio account e pieno accesso Premium. Anche il piano pCloud Family può essere suddiviso tra cinque utenti al massimo.

Queste le funzionalità pCloud incluse in tutti i piani:

Protocollo TLS/SSL che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo al server;

Svariate opzioni di condivisione dei file;

Sincronizzazione simultanea tra tutti i dispositivi e compatibilità con numerosi sistemi operativi;

Backup dei dispositivi e da servizi di terze parti (Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos e OneDrive);

Player audio e video per riprodurre le proprie canzoni preferite o guardare video caricati sulla piattaforma;

Una sezione foto per visualizzare e gestire immagini e video, organizzati in ordine cronologico;

Editor fotografico integrato per ritagliare, regolare e applicare filtri direttamente dal cloud.

La promozione di Pasqua firmata pCloud sarà attiva ancora per pochissimo: approfitta ora degli sconti fino al 68% su tutti i piani cloud Family a vita, ricevi in omaggio Pass Family senza costi aggiuntivi.