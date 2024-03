ULTIMA ORA offerte di primavera Amazon: cuffie JBL a 27,99€ (-44%)

Scatta il conto alla rovescia su Amazon perché, a mezzanotte esatta, si chiuderanno le offerte di primavera 2024. Tra le ultime grandi promozioni ti segnaliamo le cuffie wireless JBL Tune 510BT, apprezzatissime dai giovani per il loro costo contenuto combinato ad un’alta qualità, che puoi acquistare a soli 27,99 euro invece di 49,99.

Cuffie JBL in offerta: tanta qualità a poco prezzo

Con le cuffie JBL Tune 510BT puoi contare su un’esperienza di ascolto di alta qualità, nonostante il prezzo veramente bassissimo al quale le avrai pagate. La tecnologia proprietaria ti permette di avere bassi potenti e un suono eccelso, per un dispositivo capace di accompagnarti tutto il giorno grazie ad una batteria che dura fino a 40 ore di riproduzione continua.

Il cavo USB di tipo-C incluso nella confezione, in questo senso, ti permette poi di ricaricarle completamente in sole 2 ore: insomma saranno sempre pronte all’uso e potrai sfruttare anche varie funzioni molto interessanti, come la connessione multipoint per passare facilmente da un dispositivo bluetooth all’altro.

Con il pulsante multifunzione puoi anche accedere all’assistente vocale del tuo smartphone, mentre il design leggero, comodo e pieghevole le rende perfette per un utilizzo prolungato e soprattutto per averle sempre con te ovunque tu vada.

All’interno della confezione troverai le cuffie, il cavo di ricarica USB-C, vari materiali stampati su dati tecnici e sicurezza e il manuale d’uso. Tutto questo a soli 27,99 euro se approfitti di una delle ultime offerte primavera Amazon.