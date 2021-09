Ultimate Ears Megaboom 3: potente speaker bluetooth in offerta (-25%)

Il Megaboom 3 di Ultimate Ears si trova in offerta su Amazon a 150,68€, con uno sconto di quasi 50 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta del modello di punta tra gli speaker bluetooth portatili di UE, l'ottimo brand di proprietà di Logitech. Il design cilindrico del Megaboom offre una diffusione audio a 360°, ottimo per ascoltare la musica in compagnia di amici. In altro è presente il tasto PLAY/PAUSA e un piccolo pulsante per attivare il pairing bluetooth, una volta connesso è possibile controllare il volume dello speaker tramite gli enormi pulsanti posizionati lateralmente.

Disponibile in tante colorazioni differenti, il Megaboom 3 è resistente ad acqua è polvere, è lo speaker ideale da portare in giro senza paura che possa cadere in acqua o smettere di funzionare per colpa di sabbia o polvere. Inoltre galleggia, una caratteristica fondamentale per utilizzarlo in durante le vacanze o le feste in piscina.

Oggi il Megaboom 3 di Ultimate Ears è disponibile in offerta su Amazon a 150,68€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.