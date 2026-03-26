 Le ultime novità di WhatsApp: due account, scrittura con l'AI e altro
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Le ultime novità di WhatsApp: due account, scrittura con l'AI e altro

Tante novità per WhatsApp: dalla gestione di due account sullo stesso telefono all'utility che aiuta a liberare spazio nelle chat.
Le ultime novità di WhatsApp: due account, scrittura con l'AI e altro
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Tante novità per WhatsApp: dalla gestione di due account sullo stesso telefono all'utility che aiuta a liberare spazio nelle chat.
xvector, Freepik

WhatsApp è un cantiere aperto, si sa. E l’approccio scelto da Meta per distribuire le novità ai suoi oltre tre miliardi di utenti non può che essere graduale. Ecco dunque che, di tanto in tanto, il team al lavoro sul progetto fa un riepilogo delle ultime funzionalità introdotte. Oggi è uno di quei giorni e questa è un’ottima occasione per dare uno sguardo a come sta cambiando l’applicazione.

Uno sguardo alle ultime novità di WhatsApp

Una delle nuove funzioni più attese è senza dubbio quella che permette di gestire due account su un telefono, ad esempio uno per il lavoro e l’altro personale. È rimasta a lungo in fase di test e oggi risulta disponibile sia su Android sia su iOS. Per trovarla non bisogna far altro che aprire le Impostazioni, toccare la voce Account e infine Aggiungi account.

Nuove funzionalità per WhatsApp: due account, un solo telefono

C’è anche il trasferimento delle chat su più piattaforme. È utile, ad esempio, per spostare la cronologia delle conversazioni da un iPhone ad Android. Si trova in Impostazioni, Chat, Trasferisci chat.

Nuove funzionalità per WhatsApp: trasferimento su più piattaforme

Tutti noi riceviamo ogni giorno immagini, video e audio. Ecco perché la funzione che libera spazio è un toccasana per evitare di occupare troppa memoria interna: individua automaticamente i file più pesanti che è possibile eliminare in pochi secondi. Si trova alla voce Gestisci spazio nella scheda di ogni chat.

Nuove funzionalità per WhatsApp: libera spazio nelle chat

Altre novità introdotte da WhatsApp riguardano gli sticker suggeriti che compaiono mentre si selezionano gli emoji, l’impiego di Meta AI per l’editing delle immagini da inviare e la scrittura con l’intelligenza artificiale. Quest’ultima caratteristica tiene conto dei messaggi scambiati all’interno della conversazione per comporre la bozza.

Come sempre accade (e come sottolineato in apertura), la distribuzione avviene con rollout graduale. Vale a dire che alcuni utenti potrebbero aver già ricevuto le funzionalità appena descritte, mentre altri dovranno attendere. Aggiornare l’app all’ultima versione disponibile potrebbe aiutare ad accorciare i tempi.

Fonte: WhatsApp

Pubblicato il 26 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
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26 mar 2026
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