Ultime ore per Amazon Kindle a 44€ con i Prime Day

L’ultima versione di Amazon Kindle, il noto lettore e-reader del colosso americano, è disponibile in offerta a soli 44,99€ al suo minimo storico assoluto. È un’occasione imperdibile che ti viene regalata dai Prime Day 2022 e che è attiva ancora fino alla mezzanotte di oggi. Per usufruirne devi essere un abbonato Amazon Prime: in caso, puoi rimediare sbloccando la tua prova gratuita di 30 giorni.

Amazon Kindle con luce frontale integrata: l’offerta imperdibile dei Prime Day

Il modello che ti presentiamo oggi è la versione “Con Pubblicità” che ti mostra un salvaschermo personalizzato quando il device ha lo schermo bloccato o si trova in stand-by. Una soluzione che permette di tenere contenuto il prezzo, in questo caso ancora di più grazie all’offerta per i Prime Day.

Con la luce frontale regolabile puoi leggere comodamente per ore in ambienti esterni ed interni, sia di giorno che di notte. Lo schermo antiriflesso da 167ppi è pensato per goderti i tuoi libri preferiti elettronici come se fossero su carta stampata anche alla luce diretta del sole.

Grazie al touchscreen puoi inoltre evidenziare un passaggio, cercare una definizione, tradurre una parola o regolare la dimensione dei caratteri. Puoi scegliere tra milioni di libri e giornali: il device è in grado di contenere migliaia di titoli da portare sempre con te. Inoltre, se sei iscritto a Prime, hai anche un accesso illimitato ad un’ampia selezione di libri, riviste e molto altro ancora.

Ultime ore dunque per acquistare il nuovissimo Amazon Kindle con luce frontale a soli 44,99€ invece di 79,99€. Offerta riservata agli abbonati Amazon Prime fino a mezzanotte: sfrutta la tua prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.