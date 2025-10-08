Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi

Esistono ancora servizi che permettono di usufruire di una prova gratuita per “testarne” le funzionalità prima di sottoscrivere un abbonamento. Uno di questi è Amazon Music, una delle migliori piattaforme per gli appassionati di musica e podcast.

In questo momento è infatti possibile provare Amazon Music Unlimited per 4 mesi gratis , senza alcun vincolo di rinnovo. Unica condizione? Essere utenti Amazon Prime. Ma anche chi non è utente Prime può godere di un periodo di prova free: vediamo tutto nel dettaglio.

Tutti i vantaggi di Amazon Music

Amazon Music è una piattaforma che si sta facendo largo tra chi ama ascoltare le ultime uscite musicali, i vecchi successi, le plalylist e i podcast più famosi. Il tutto senza pubblicità e con skip illimitati. Altra peculiarità di questo servizio è che può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo, compresi ovviamente smartphone e tablet, ma anche PC, smart TV e molti altri device.

Da menzionare anche il supporto all’audio spaziale e all’audio in HD: l’esperienza d’ascolto è appagante. Come dicevamo, in questo momento gli utenti Prime possono usufruire di ben 4 mesi di Amazon Music gratis. Mentre chi non è un abbonato? Beh, poco male: di mesi gratis ne può sfruttare comunque tre.

Attenzione però: questa iniziativa termina domani, ovvero giovedì 9 ottobre. Quindi non c’è da tergiversare troppo: il consiglio è di recarsi su questa pagina del sito di Amazon e attivare subito la prova gratuita. Una volta terminato il periodo, potrai decidere o meno se continuare l’abbonamento al prezzo di 10,99€: non c’è alcun vincolo di permanenza.

Entrambe le prove non sono accessibili a chi in passato ha già usufruito del servizio gratuitamente.