Ultimi giorni per attivare Octopus Energy: luce e gas a prezzo fisso per un anno

È l’ultimo giorno per approfittare della tariffa promozionale Octopus Energy, che ti permette di boccare per 12 mesi il prezzo di luce e gas. Così non avrai più sorprese in bolletta, e i costi sono sempre trasparenti. Inoltre, l’energia fornita è 100% rinnovabile. Approfittane entro il 27 agosto online, l’attivazione richiede meno di due minuti!

Come funziona l’offerta Octopus Energy

La tariffa Octopus Fissa 12M blocca per 12 mesi sia il prezzo della materia energia sia i costi di commercializzazione. Al termine dell’anno, potrai scegliere liberamente se rinnovare con un nuovo piano fisso o passare alla formula Flex, così da mantenere il pieno controllo delle spese.

Ma quanto costa Octopus Energy? Il prezzo della luce in modalità monoraria è fissato a 0,1089 €/kWh, con costi di commercializzazione pari a 84 euro l’anno, IVA e imposte escluse. Per il gas, il prezzo della materia prima è di 0,39 €/Smc, con gli stessi costi di commercializzazione di 84 euro annui, sempre IVA e imposte escluse.

Restano invariati e indipendenti da Octopus i costi legati al trasporto, alla gestione del contatore, agli oneri di sistema e a quelli di regolazione. La potenza del contatore elettrico e la classe di quello del gas non subiscono modifiche con l’attivazione della nuova tariffa, ma possono essere aggiornate successivamente.

Hai tempo fino al 27 agosto per attivare l’offerta Octopus Energy, che blocca i costi di luce e gas per un intero anno. L’attivazione può essere effettuata online in meno di due minuti, senza alcun vincolo contrattuale.