 Ultimi giorni per attivare Octopus Energy: luce e gas a prezzo fisso per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Ultimi giorni per attivare Octopus Energy: luce e gas a prezzo fisso per un anno

Hai tempo fino al 27 agosto per attivare l'offerta Octopus Energy, che blocca i costi di luce e gas per un intero anno.
Ultimi giorni per attivare Octopus Energy: luce e gas a prezzo fisso per un anno
Green Risparmio energetico
Hai tempo fino al 27 agosto per attivare l'offerta Octopus Energy, che blocca i costi di luce e gas per un intero anno.

È l’ultimo giorno per approfittare della tariffa promozionale Octopus Energy, che ti permette di boccare per 12 mesi il prezzo di luce e gas. Così non avrai più sorprese in bolletta, e i costi sono sempre trasparenti. Inoltre, l’energia fornita è 100% rinnovabile. Approfittane entro il 27 agosto online, l’attivazione richiede meno di due minuti!

Attiva Octopus Energy online

Come funziona l’offerta Octopus Energy

La tariffa Octopus Fissa 12M blocca per 12 mesi sia il prezzo della materia energia sia i costi di commercializzazione. Al termine dell’anno, potrai scegliere liberamente se rinnovare con un nuovo piano fisso o passare alla formula Flex, così da mantenere il pieno controllo delle spese.

Ma quanto costa Octopus Energy? Il prezzo della luce in modalità monoraria è fissato a 0,1089 €/kWh, con costi di commercializzazione pari a 84 euro l’anno, IVA e imposte escluse. Per il gas, il prezzo della materia prima è di 0,39 €/Smc, con gli stessi costi di commercializzazione di 84 euro annui, sempre IVA e imposte escluse.

Octopus Energy: attiva la promo

Restano invariati e indipendenti da Octopus i costi legati al trasporto, alla gestione del contatore, agli oneri di sistema e a quelli di regolazione. La potenza del contatore elettrico e la classe di quello del gas non subiscono modifiche con l’attivazione della nuova tariffa, ma possono essere aggiornate successivamente.

Hai tempo fino al 27 agosto per attivare l’offerta Octopus Energy, che blocca i costi di luce e gas per un intero anno. L’attivazione può essere effettuata online in meno di due minuti, senza alcun vincolo contrattuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno

Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo
Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno

Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: ecco l'offerta che protegge dai rincari

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: ecco l'offerta che protegge dai rincari
Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno

Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo
Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno

Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: ecco l'offerta che protegge dai rincari

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: ecco l'offerta che protegge dai rincari
Eleonora Busi
Pubblicato il
27 ago 2025
Link copiato negli appunti