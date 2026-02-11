Ultimo giorno su Amazon Haul per ottenere il 60% di sconto!

Sbrigati perché oggi è l’ultimo giorno che su Amazon Haul puoi ottenere il 60% di scontosull’acquisto di almeno 2 articoli compatibili con questa promozione e in offerta speciale. Per ordini di importo uguale o superiore a 10 euro hai anche la consegna gratuita inclusa. Non perdere questa incredibile occasione per acquistare ciò che ti è utile tutti i giorni risparmiando tantissimo.

Confezione da 5 pellicole protettive per la privacy compatibili con iPhone 13 Pro Max/14 Plus kit di allineamento automatico e protezione militare 10X a soli 2,56 euro!

Telescopio monoculare ottico HD 8 x 21, ad alta potenza e visione chiara a soli 3,87 euro!

Cinghia elastica regolabile per bagagli per aggiungere borse, cinghia elastica nera per valigie da viaggio a soli 4,37 euro!

Mini treppiede portatile – Supporto da tavolo regolabile in acciaio inox per smartphone, proiettori e videocamere live streaming a soli 5,88 euro!

Custodia opaca deluxe in titanio per 16 Pro Max, antiurto, magnetica, custodia per telefono di ricarica wireless con copertura di protezione per lenti in vetro-oro a soli 3,11 euro!

Asta telescopica per selfie, in lega di alluminio, compatibile con action cam sportive a soli 5,99 euro!

Supporto magnetico per auto, universale, da cruscotto, per iPhone e telefoni Android, forte supporto magnetico per telefono con navigazione di guida e chiamate asoli 6,88 euro!

Supporto per telefono da bici per telefoni da 4,5 a 7,2 pollici, morsetto per manubrio a sgancio rapido, supporto per moto girevole a 360 gradi a soli 8,94 euro!