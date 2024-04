Ultra-Leggero e Wireless: il MOUSE Glorious CROLLA DI PREZZO!

La scelta di un mouse è estremamente personale, specialmente se il tuo obbiettivo è quello di giocarci in maniera competitiva. Questo Glorious Gaming Model I 2, però, è adatto davvero a tutti. Grazie al suo form factor, il peso di soli 75g e una dotazione di tutto rispetto, ha tutto quello che cerchi, inclusa la connettività senza fili! E tutto questo a un prezzo scontato del 20%: solo 79,99€!

Tutte le caratteristiche del Mouse Glorious

Con questo mouse Glorious, la precisione è garantita grazie al sensore ottico BAMF 2.0 che offre un’incredibile tracciamento fino a 26.000 DPI. La tecnologia Motion Sync sincronizza poi i movimenti del mouse con il cursore sullo schermo, assicurandoti un’esperienza di gioco fluida e reattiva, mentre la frequenza di polling di 1.000 Hz garantisce tempi di risposta rapidissimi per un’esecuzione impeccabile delle tue azioni.

E non è finita qui! Potrai infatti personalizzare la tua esperienza di gioco con 9 tasti programmabili, consentendoti di assegnare macro e azioni rapide per ottimizzare il tuo stile di gioco. Con un totale di 16 possibili configurazioni diverse, avrai la massima flessibilità in diversi generi di giochi, mentre i due tasti laterali magnetici sono intercambiabili con forme diverse per adattarsi alle tue preferenze personali.

Non manca, ovviamente, la libertà di movimento con la connessione wireless a 2,4 GHz (con una durata della batteria fino a 110 ore) o Bluetooth 5.2 LE (con una durata della batteria fino a 210 ore), che ti permette di giocare senza vincoli. E se hai bisogno di continuare a giocare mentre il mouse si ricarica, puoi sempre passare alla modalità cablata grazie al cavo.

Domina tutte le prossime partite grazie al mouse Glorious Gaming Model I 2. Portalo a casa per soli 79,99€ al posto dei classici 99,99€!