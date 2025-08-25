UltraWide questo monitor di LG, 29" di visione WFHD @100hz (169€)

Il monitor LG UltraWide da 29″ è dedicato a chi sulla scrivania vuole di più. Un’esperienza così ampia da avvolgerti e renderti letteralmente partecipe di ciò che accade sullo schermo del tuo computer. Un modello sicuramente particolare che però non devi sottovalutare. Sono tante le caratteristiche che lo rendono un gioiellino tra cui anche l’offerta di cui è partecipe. Mettilo in carrello a soli 169,99 euro su Amazon invece di 199,99 euro risparmiando all’istante.

Ci sono tanti monitor tra cui scegliere, tuttavia se lavori spesso al computer e vuoi un modello che possa offrirti tutta la comodità del caso, soprattutto quando lavori con più finestre aperte allo stesso momento, il LG UltraWide da 29″ fa esattamente al caso tuo. Questo monitor è moderno in tutto e per tutto, anche nel suo design che non solo è estremamente sottile ma ti mette a disposizione la predisposizione VESA nel caso tu volessi fissarlo al muro o a un braccetto collegato al piano di lavoro. Con il piede sottile che lo mantiene perfettamente stabile, hai una visione da campioni a portata di occhi.

Tutto merito del pannello LED IPS con ampiezza da 29″ in scala 21:9. La visione, dunque, è più lunga che alta ma non per questo è di minor qualità. Con una risoluzione 2560x1080p ossia WFHD, ogni dettaglio salta subito all’occhio e viene risaltato per offrire soltanto il massimo. Ci sono, naturalmente, tecnologie accessorie del calibro dell’HDR10, FreeSync e un tempo di risposta di appena 1ms. Puoi usarlo anche per il gaming? In modo sporadico sì perché ha comunque un refresh rate fissato a 100Hz (se vuoi acquistarlo esclusivamente per quello, puoi optare per modelli diversi come prima scelta) e in modo ancora più straordinario, ha l’audio stereo integrato con speaker da 14W che rendono il suono eccellente. Per ultimo, ma non per importanza, sul pannello posteriore trovi entrate HDMI e Display Port.

Metti nel carrello a 169,99 euro su Amazon il tuo LG UltraWide da 29″ con lo sconto in corso ora in pagina.