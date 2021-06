UM250, Mini PC adrenalinico con 105€ di sconto

Fino a ieri 530 euro, solo oggi 424,99 euro: è questa l'interessantissima offerta Minis Forum per il proprio Mini PC UM250, le cui specifiche piene di adrenalina parlano da sole per descrivere il profilo di questo tipo di device:

CPU Ryzen 5 PRO 2500U

RAM 16GB

SSD M.2 512GB

Radeon Vega 8 Graphics

Windows 10 PRO

Poco più grande di uno smartphone, poco più piccolo di un tablet, poco più alto di un mouse: in un format tanto piccolo ci sono performance tanto importanti, con 2 uscite HDMI e 2 USB 3.1 a disposizione ed il pieno supporto a risoluzioni 4K. Dove può essere usato? Ovunque: “Gioco, Ufficio, Media Center, Mini Server, Educazione, Segnaletica”. Eclettico per natura, adrenalinico per vocazione, scontato per caso fortuito.

Risparmi spazio e denaro, ottieni performance e versatilità. I Mini PC continuano a farsi largo grazie anche alla loro promessa di mobilità che consente di immaginare addirittura il trasporto casa/ufficio con estrema comodità: l'incarnazione della postazione desktop ideale in epoca di smart working, insomma.

Lo sconto durerà soltanto fino a questa sera, regalando come sempre ai più rapidi un'opportunità da cogliere al volo.