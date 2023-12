UM780 XTX: Mini PC con OCuLink e fino a 96 GB di RAM (coupon)

Si chiama Minisforum UM780 XTX ed è il Mini PC appena lanciato dal marchio, leader del settore. La buona notizie è che è già in forte sconto su Amazon. Definirlo un mostro di potenza non è eccessivo: le sue caratteristiche lo rendono adatto anche alla produttività più spinta, potendo gestire ogni carico di lavoro. Tra i punti di forza sono da segnalare il sistema di raffreddamento Cold Wave 2.1 e il connettore OCuLink in dotazione.

Appena arrivato e già in sconto: coupon per Minisforum UM780

Ecco le specifiche tecniche da top di gamma: processore AMD Ryzen 7 7840HS con chip grafico AMD Radeon, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96 GB), unità SSD PCIe da 1 TB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5 per la connettività wireless, due slot Ethernet 2.5G, connettore OCuLink, uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, porta USB 4 (USB-C) con output video, quattro USB 3.2 Gen 2 (Type-A) e jack audio. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, Minisforum UM708 XTX può essere acquistato al prezzo finale di soli 744 euro invece di 929 euro come da listino: per ottenere lo sconto di 185 euro è sufficiente attivare il coupon proposto sull’e-commerce. Se è un regalo di Natale, si è ancora in tempo e per l’eventuale restituzione ci sarà tempo fino a fine gennaio.

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.