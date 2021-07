Un affare da mettere in valigia: Mini PC Intel quad-core 8/128GB a meno di 120 euro

Quello che ti suggeriamo oggi è un ottimo Mini PC estremamente economico e soprattutto silenzioso. Si tratta del Suncall Z8350, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel e design fanless per la massima silenziosità, ideale per le attività quotidiane. Grazie ad un coupon, è possibile fruire di uno sconto di 70 euro sul prezzo di listino. Come di consueto, l’offerta è disponibile su una quantità limitata di pezzi, ragione per cui potrebbe essere esaurita nel momento in cui leggerai questo articolo.

Mini PC Suncall Z8350: caratteristiche tecniche

Il cuore del Mini PC è un Intel Atom Z8350, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 1,92GHz. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Naturalmente l’archiviazione di massa può essere estesa aggiungendo un disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. In alternativa non manca un pratico lettore di schede microSD che permette di aggiungere ulteriori 128GB di memoria in maniera semplice ed economica. Si tratta di un computer senza enormi pretese naturalmente, ma che gestisce le piccole operazioni giornaliere con grande fluidità. Si tratta di un’ottima soluzione anche come media center da portare in vacanza per godere dei contenuti multimediali in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+. Il sistema di raffreddamento fanless, infatti, lo rende un dispositivo ideale da utilizzare anche in tarda serata, senza che disturbi la visione di film e serie TV.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò di cui si può avere bisogno. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Effettuare backup, trasferire file da/a periferiche esterne, o godere dei contenuti direttamente da pendrive o dischi esterni non sarà assolutamente un problema. Insieme alla porta HDMI, la velocità delle USB permette di visualizzare contenuti con una risoluzione massima di 4K reali senza esitazioni. Non manca una seconda uscita video, in questo caso VGA, per collegare un secondo schermo ed estendere l’area di lavoro per un utilizzo professionale del PC. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete offerte dal cavo ethernet. Chiudono le connessioni wireless che offrono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. In breve, un computer leggero, compatto ed efficiente perfetto per ogni situazione, caratterizzato da una silenziosità assoluta ed un prezzo a dir poco conveniente.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 119,90 euro con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino.