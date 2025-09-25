Un anno di aggiornamenti extra per Windows 10 in Europa, gratis

Salvato in extremis, se così si può dire: Windows 10 potrà godere di un anno di supporto aggiuntivo in Europa, senza costringere gli utenti ad accettare le condizioni imposte inizialmente da Microsoft. In altre parole, l’accesso al programma ESU (Extended Security Update) sarà gratis per tutti. Una buona notizia per i tanti che non hanno ancora effettuato il passaggio a Windows 11, per volontà o questioni di incompatibilità.

Programma ESU davvero gratis per Windows 10 in Europa

Ricordiamo che il termine stabilito dalla software house per lo stop al rilascio di update e patch è il 14 ottobre 2025, tra meno di tre settimane. Dal giorno successivo, circa 400 milioni di PC rischiano di rimanere tagliati fuori dalle nuove funzionalità e, soprattutto, esposti alle vulnerabilità di sicurezza.

All’inizio dell’estate, Microsoft ha annunciato l’intenzione di rendere a costo zero l’accesso al programma ESU, a patto di accettare una condizione tra l’utilizzo dell’applicazione Backup per sincronizzare le impostazioni sul cloud di OneDrive o la cessione di 1.000 punti Rewards, guadagnabili con attività come le ricerche su Bing. In alternativa, sarebbe stato possibile pagare 30 dollari per ottenere un altro anno di aggiornamenti.

Una strategia che ha fatto storcere il naso a molti. Una forzatura finalizzata esclusivamente a spingere l’utilizzo dei propri servizi. La buona notizia di oggi è che i vincoli sono stati eliminati. Lo ha reso noto il gruppo Euroconsumers, con una lettera in cui si legge quanto segue.

Siamo lieti di apprendere che Microsoft offrirà un’opzione gratuita di Extended Security Update per gli utenti Windows 10 nello Spazio Economico Europeo. Siamo anche lieti che questa opzione non richiederà agli utenti di eseguire il backup di impostazioni, app o credenziali, né di utilizzare Microsoft Rewards.

Il problema è dunque rimandato all’ottobre 2026. Chi si è già messo alla ricerca di un OS alternativo da installare sul proprio PC, non potendo effettuare il passaggio a Windows 11 per questioni hardware, può dare un’occhiata al nostro articolo dedicato.