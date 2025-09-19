 Addio Windows 10? Zorin OS 18 è pronto a prendere il suo posto
Addio Windows 10? Zorin OS 18 è pronto a prendere il suo posto

Zorin OS 18 si prepara al lancio. Sistema operativo leggero, compatibile con PC datati e ideale per chi non può passare a Windows 11.
Addio Windows 10? Zorin OS 18 è pronto a prendere il suo posto
Informatica App e Software
Zorin OS 18 si prepara al lancio. Sistema operativo leggero, compatibile con PC datati e ideale per chi non può passare a Windows 11.

Il 14 ottobre Microsoft stacca la spina a Windows 10. Risultato? Circa 400 milioni di computer resteranno senza aggiornamenti di sicurezza. Il problema è che molti di questi PC sono troppo vecchi per Windows 11. Gli utenti si ritrovano con un dilemma: comprare un computer nuovo (e spendere soldi) o continuare a usare un sistema operativo che diventerà sempre più vulnerabile. Non proprio una scelta facile, soprattutto se il PC funziona ancora bene per tutto quello che serve.

Ed è qui che Zorin OS diventa interessante. L’interfaccia somiglia a Windows, molti programmi funzionano allo stesso modo, e soprattutto gira anche su hardware vecchio. Per milioni di utenti potrebbe essere la soluzione. Dare una seconda vita al PC senza comprarne uno nuovo e senza restare esposti ai rischi di sicurezza. Non male come alternativa.

Zorin OS 18, l’alternativa leggera e potente a Windows 10

Zorin OS si definisce “l’alternativa a Windows e macOS“. La promessa è un computer più veloce, potente e che non spia quello che si fa. È costruito su Ubuntu LTS, ma la cosa interessante è che può far rinascere anche PC di 15 anni fa. I requisiti minimi sono ridicoli rispetto agli standard di oggi:

  • CPU dual-core da 1 GHz;
  • 2 GB di RAM;
  • 15 GB di spazio su disco.

Perfetto per chi vuole dare nuova vita a un PC che sembrava destinato al pensionamento.

Interfaccia familiare e personalizzabile in pochi clic

Grazie all’app Zorin Appearance, si può trasformare l’aspetto del desktop in quello che più si preferisce:

  • Windows 11;
  • Windows XP;
  • macOS;
  • ChromeOS;
  • GNOME 2;
  • Ubuntu.

Un modo per sentirsi subito a casa, senza dover ricominciare tutto da zero.

Compatibilità con app Windows: sì, anche i file .exe

Zorin OS integra Wine, Bottles e PlayOnLinux per permettere l’installazione di moltissimi software pensati per Windows. La maggior parte dei file .exe e .msi funziona senza problemi, e c’è anche un livello dedicato per il supporto alle app Windows, semplificato e già configurato.

Zorin OS 18: prestazioni migliorate e nuove integrazioni

La prossima versione, Zorin OS 18, è stata appena anticipata sui canali ufficiali. Il team promette un sistema ancora più veloce, compatibile con più hardware e capace di integrarsi meglio con altri dispositivi. Il rilascio è imminente, e gli utenti possono aspettarsi novità importanti sia sul fronte grafico che funzionale.

Fonte: Zorin OS su X

Pubblicato il 19 set 2025

Tiziana Foglio
19 set 2025
