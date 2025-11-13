Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi

Web hosting sicuro, veloce e professionale per il tuo sito web? Ciò che cerchi è IONOS: uno tra i provider più apprezzati d’Europa, ti consente di iniziare senza costi: sottoscrivi ora per avere un anno gratis, per un risparmio reale di 120 euro. Il piano include uptime del 99,99%, dominio, certificato SSL Wildcard e assistenza 24/7 in lingua italiana.

L’hosting che accelera il tuo successo online

Velocità, sicurezza e stabilità: questi i tre aggettivi che descrivono i piani hosting di IONOS. Grazie ai server europei e all’infrastruttura georidondante, il tuo sito rimane sempre online e raggiungibile da ogni parte del mondo. Hai a disposizione fino a 500 GB di spazio su SSD NVMe, traffico illimitato e una rete CDN integrata, ma anche tecnologie come SSH, SFTP e WP-CLI. E se il traffico cresce, scali le risorse senza problemi. Il tutto viene gestito da un’unica interfaccia intuitiva.

Ogni pacchetto IONOS include servizi fondamentali per il funzionamento del tuo sito web. Oltre al dominio gratuito per un anno, otterrai: certificato SSL Wildcard, scanner antimalware, backup automatici fino a 6 giorni e protezione DDoS avanzata. Disponibile, 24/7, anche il supporto clienti pluripremiato, completamente in italiano. In più, ogni utente ha accesso a un consulente personale dedicato.

L’attuale promozione IONOS è una delle più competitive sul mercato: un anno di hosting gratuito, invece di 9 euro al mese, per un risparmio totale di 120 euro. Dopo il primo anno, potrai continuare con lo stesso piano o passare a una soluzione superiore.