 Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi

Hosting professionale a costo zero per 12 mesi: con la promo IONOS hai anche il dominio gratuito per un anno.
Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi
Informatica Cloud & Hosting
Hosting professionale a costo zero per 12 mesi: con la promo IONOS hai anche il dominio gratuito per un anno.

Web hosting sicuro, veloce e professionale per il tuo sito web? Ciò che cerchi è IONOS: uno tra i provider più apprezzati d’Europa, ti consente di iniziare senza costi: sottoscrivi ora per avere un anno gratis, per un risparmio reale di 120 euro. Il piano include uptime del 99,99%, dominio, certificato SSL Wildcard e assistenza 24/7 in lingua italiana.

Scopri l’offerta IONOS e attiva 1 anno gratis

L’hosting che accelera il tuo successo online

Velocità, sicurezza e stabilità: questi i tre aggettivi che descrivono i piani hosting di IONOS. Grazie ai server europei e all’infrastruttura georidondante, il tuo sito rimane sempre online e raggiungibile da ogni parte del mondo. Hai a disposizione fino a 500 GB di spazio su SSD NVMe, traffico illimitato e una rete CDN integrata, ma anche tecnologie come SSH, SFTP e WP-CLI. E se il traffico cresce, scali le risorse senza problemi. Il tutto viene gestito da un’unica interfaccia intuitiva.

Ogni pacchetto IONOS include servizi fondamentali per il funzionamento del tuo sito web. Oltre al dominio gratuito per un  anno, otterrai: certificato SSL Wildcard, scanner antimalware, backup automatici fino a 6 giorni e protezione DDoS avanzata. Disponibile, 24/7, anche il supporto clienti pluripremiato, completamente in italiano. In più, ogni utente ha accesso a un consulente personale dedicato.

Risparmia 120 euro sul web hosting IONOS

L’attuale promozione IONOS è una delle più competitive sul mercato: un anno di hosting gratuito, invece di 9 euro al mese, per un risparmio totale di 120 euro. Dopo il primo anno, potrai continuare con lo stesso piano o passare a una soluzione superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita

Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita
Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita

Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita
Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis

Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis
Internxt lancia la promo Black Friday: cloud a vita al 90% di sconto

Internxt lancia la promo Black Friday: cloud a vita al 90% di sconto
Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita

Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita
Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita

Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita
Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis

Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis
Internxt lancia la promo Black Friday: cloud a vita al 90% di sconto

Internxt lancia la promo Black Friday: cloud a vita al 90% di sconto
Eleonora Busi
Pubblicato il
13 nov 2025
Link copiato negli appunti