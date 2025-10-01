Un canale Rai passa all'HD sul digitale terrestre, ma non per tutti

Proseguono gli aggiornamenti sulla piattaforma DTT, sia su scala nazionale che regionale. Questo richiede una certa attenzione da parte degli utenti che devono intervenire sui propri dispositivi per continuare a vedere tutti i canali disponibili nella loro zona. In particolare, queste ore sono state importanti per alcuni utenti perché un canale Rai è passato all’HD sul digitale terrestre.

Non si tratta di una novità per tutti. Infatti, nonostante si tratti dell’emittente pubblica nazionale, il canale a cui facciamo riferimento, protagonista di questo passaggio, è locale e non nazionale, se ricevuto tramite segnale DTT. Stiamo parlando di Rai 3 TGR Toscana, disponibile alla LCN 3, se configurato correttamente, e alla LCN 812.

Alla LCN 3 si attiva solamente quando iniziano le trasmissioni regionali per poi passare ai contenuti del canale nazionale. Alla LCN 812, invece, trasmette in solitaria. Questo canale fa parte del RAI MUX MR 4 e del RAI MUX MR 8. Le sue frequenze raggiungono diverse regioni italiane tra cui Toscana, Umbria, Lazio, parte dell’Emilia Romagna e della Campania.

Il suo passaggio all’alta definizione sul digitale terrestre ha comportato anche il cambio di identificativo da Rai 3 TGR Toscana in Rai 3 TGR Toscana HD. Effettuando una ricerca automatica dei canali potrai aggiornare i tuoi dispositivi per riceverlo secondo l’ultima modifica disponibile e più recente.

Digitale Terrestre: i RAI MUX MR accolgono Rai 3 TGR Toscana HD

I due multiplex del digitale terrestre, RAI MUX MR 4 e RAI MUX MR 8, hanno accolto Rai 3 TGR Toscana HD. Vediamoli aggiornati all’ultima modifica.