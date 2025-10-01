 Un canale Rai passa all'HD sul digitale terrestre, ma non per tutti
Sulla piattaforma digitale terrestre in queste ore un canale Rai è passato all'HD, ma non per tutti: scopri la novità e chi può beneficiarne.
Entertainment
Freepik

Proseguono gli aggiornamenti sulla piattaforma DTT, sia su scala nazionale che regionale. Questo richiede una certa attenzione da parte degli utenti che devono intervenire sui propri dispositivi per continuare a vedere tutti i canali disponibili nella loro zona. In particolare, queste ore sono state importanti per alcuni utenti perché un canale Rai è passato all’HD sul digitale terrestre.

Non si tratta di una novità per tutti. Infatti, nonostante si tratti dell’emittente pubblica nazionale, il canale a cui facciamo riferimento, protagonista di questo passaggio, è locale e non nazionale, se ricevuto tramite segnale DTT. Stiamo parlando di Rai 3 TGR Toscana, disponibile alla LCN 3, se configurato correttamente, e alla LCN 812.

Alla LCN 3 si attiva solamente quando iniziano le trasmissioni regionali per poi passare ai contenuti del canale nazionale. Alla LCN 812, invece, trasmette in solitaria. Questo canale fa parte del RAI MUX MR 4 e del RAI MUX MR 8. Le sue frequenze raggiungono diverse regioni italiane tra cui Toscana, Umbria, Lazio, parte dell’Emilia Romagna e della Campania.

Il suo passaggio all’alta definizione sul digitale terrestre ha comportato anche il cambio di identificativo da Rai 3 TGR Toscana in Rai 3 TGR Toscana HD. Effettuando una ricerca automatica dei canali potrai aggiornare i tuoi dispositivi per riceverlo secondo l’ultima modifica disponibile e più recente.

Digitale Terrestre: i RAI MUX MR accolgono Rai 3 TGR Toscana HD

I due multiplex del digitale terrestre, RAI MUX MR 4 e RAI MUX MR 8, hanno accolto Rai 3 TGR Toscana HD. Vediamoli aggiornati all’ultima modifica.

  • RAI MUX MR 4
    • 1 Rai 1 HD
    • 2 Rai 2 HD
    • 3 Rai 3 TGR Lazio HD
    • 3 Rai TGR Toscana HD
    • 3 Rai 3 TGR Umbria
    • 48 Rai News 24
    • 103 Rai 3 HD
    • 548 Rai News 24
    • 812 Rai TGR Toscana HD
    • 814 Rai 3 TGR Umbria
    • 815 Rai 3 TGR Lazio HD
  • RAI MUX MR 8
    • 1 Rai 1 HD
    • 2 Rai 2 HD
    • 3 Rai 3 TGR Liguria
    • 3 Rai TGR Sardegna
    • 3 Rai 3 TGR Toscana HD
    • 48 Rai News 24
    • 103 Rai 3 HD
    • 548 Rai News 24
    • 803 Rai 3 TGR Liguria
    • 812 Rai TGR Toscana HD
    • 822 Rai TGR Sardegna
Fonte: Italia in Digitale

Pubblicato il 1 ott 2025

Osvaldo Lasperini
1 ott 2025
