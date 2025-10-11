Un cloud che dura per sempre? pCloud sconta i suoi piani fino a 700€

Le promo di pCloud sono tornate, con sconti fino a 700 euro. Se ti serve una soluzione di cui fidarti, rapida e sicura per tenere al sicuro documenti, foto e video, questo è il momento ideale per sfruttare l’offerta a vita. Niente abbonamenti mensili, zero sorprese: paghi una sola volta e il cloud è tuo per sempre.

Quanto costa pCloud?

Con pCloud ti scordi dei limiti. Ogni piano — dal Premium 500 GB a 199 euro invece di 299 euro, passando per Premium Plus 2 TB a 399 euro (invece di 599 euro), fino all’Ultra 10 TB a 1.190 euro (anziché 1.890 euro) — è un investimento per il futuro. Tutti i prezzi sono definitivi, senza costi a sorpresa o spese extra.

Ogni file è al sicuro grazie alla crittografia 256-bit AES, gestito in base alle severe leggi svizzere sulla privacy. Tutto il processo di trasmissione dei dati è protetto da protezione TLS/SSL. Chi lavora con documenti importanti o archivia foto e lavori creativi troverà in pCloud un alleato affidabile e facile da usare. Se cambi idea, hai 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Sincronizzazione automatica e backup costanti

pCloud semplifica la vita anche a chi gestisce tanti file. Puoi caricare documenti di qualsiasi dimensione, ripristinare versioni precedenti e recuperare dati fino a 30 giorni fa. Ottimo per chi crea contenuti, condivide progetti o lavora insieme a distanza: puoi inviare file tramite link protetti o lavorare in cartelle condivise.

L’esperienza è intuitiva anche per chi usa il cloud per sé e non per lavoro. Il lettore musicale e video integrato ti permette di accedere ai tuoi media senza limiti, mentre il sistema di sincronizzazione automatica fa sì che ogni file sia disponibile in tempo reale su ogni dispositivo. Anche offline puoi vedere i file e sincronizzarli in un secondo momento.

Con pCloud puoi fare backup automatici da galleria, desktop o persino da servizi di altre aziende. Foto di famiglia, documenti di lavoro o archivi multimediali: ogni cosa è sempre a portata di mano e al sicuro. Ma, soprattutto, senza il peso di un abbonamento: i piani pCloud, infatti, sono a vita. Una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre. Approfitta oggi degli imperdibili sconti.