 Un cloud che protegge tutti i tuoi file: TotalDrive costa solo 19€ per un anno
Ottieni subito 80 euro di sconto su TotalDrive Premium. Backup, sincronizzazione e condivisione sicuri, con antivirus e adblock gratis.
Ottieni subito 80 euro di sconto su TotalDrive Premium. Backup, sincronizzazione e condivisione sicuri, con antivirus e adblock gratis.

Un’occasione da non perdere per chi vuole mettere al sicuro i propri dati digitali: con la nuova promo TotalDrive, oggi puoi ottenere 80 euro di sconto sull’abbonamento Premium, che ti permette di ottenere uno spazio cloud sicuro e ricco di funzionalità a soli 19 euro. In più, inclusi gratuitamente nel prezzo, otterrai anche TotalAV antivirus e Total Adblock.

Cloud sicuro a 19 euro con TotalDrive

Dati sempre al sicuro e accessibili ovunque

TotalDrive consente di proteggere file e ricordi preziosi grazie a un archivio cloud affidabile e robusto. Foto, video, documenti e progetti restano al sicuro da incidenti e possono essere consultati in qualsiasi momento, ovunque ti trovi.

Con TotalDrive è possibile effettuare backup automatici dei tuoi contenuti, mantenerli sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi e condividerli con la massima sicurezza. In quest’ultimo caso, la gestione è immediata: basta un clic per concedere o revocare l’accesso a file e cartelle.

Perché utilizzare TotalDrive? Grazie al cloud, potrai conservare tutti i tuoi ricordi digitalmente in uno spazio sicuri: foto di vacanze e viaggi, di famiglia, video indimenticabili, senza alcun rischio di andare perduti in qualche guasto. Anche i professionisti troveranno beneficio nell’utilizzo di un cloud: è infatti possibile sincronizzare documenti di lavoro tra diverse piattaforme, per lavorare ovunque e senza interruzioni.

Risparmia 80 euro con TotalDrive

Oltre allo spazio cloud, l’offerta include TotalAV Antivirus, che difende il computer da virus e malware, e Total Adblock, lo strumento che elimina pubblicità invasive durante la navigazione. Due strumenti premium che vengono forniti senza alcun costo aggiuntivo.

Con soli 19 euro per il primo anno, anziché 99 euro grazie alla promo speciale di benvenuto, puoi mettere al sicuro i tuoi dati più importanti, sincronizzarli su più dispositivi e condividerli in modo sicuro. Il tutto con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Una soluzione completa per chi cerca cloud storage sicuro e servizi di protezione avanzata. Approfitta subito di TotalDrive online!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 set 2025

Eleonora Busi
21 set 2025
