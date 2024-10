Un conto aziendale adatto a tutte le esigenze: prova gratis Tot

Un conto aziendale è fondamentale per poter rendere la propria attività più efficiente e per gestire, al meglio, le risorse disponibili, evitando sprechi e tenendo sempre sotto controllo gli aspetti contabili e finanziari dell’azienda. Questo vale sia per le piccole realtà che per le società più articolate, composte da più team di lavoro.

A semplificare la scelta del conto aziendale ci pensa Tot. Questo conto rappresenta la scelta giusta per tutte le aziende, a prescindere dalle dimensioni e della tipologia della propria attività. Tot è disponibile, infatti, in sei diverse versioni, dando la possibilità agli utenti di poter scegliere il piano più adatto alle proprie necessità. Per tutte le versioni di Tot è possibile sfruttare un mese di prova gratuita.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale Tot, accessibile di seguito.

Tot: la scelta giusta per il conto aziendale

Con Tot è possibile accedere a un conto aziendale con IBAN italiano e con carta di credito Visa Business inclusa, senza costi aggiuntivi. Il conto ha anche operazioni in entrata gratuite e illimitate oltre ai bonifici istantanei gratuiti.

In base al piano scelto, è possibile accedere a vantaggi aggiuntivi, con almeno 100 operazioni in uscita incluse in un anno e la possibilità di sfruttare vari strumenti di gestione finanziaria, integrati con la piattaforma di Internet Banking.

Gli strumenti disponibili sono tanti e garantiscono un’operatività completa. I clienti Tot hanno la possibilità di richiedere carte di debito, virtuali e fisiche, per andare ad arricchire l’offerta messa a disposizione. C’è anche il versamento gratuito di contanti nelle filiali Sella.

Tot è disponibile con un mese di prova gratuita oltre che con la possibilità di scegliere tra diversi piani, con vantaggi crescenti e un prezzo di partenza di 7 euro al mese (scegliendo l’abbonamento annuale). I dettagli completi sono disponibili di seguito.