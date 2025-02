Un cybercriminale lavora per il DOGE di Elon Musk?

Nelle ultime ore sono state divulgate da vari siti sconcertanti informazioni su uno dei membri del DOGE (Department Of Government Efficiency) guidato da Elon Musk. Il 19enne Edward Coristine ha frequentato una community di cybercriminali con canali su Telegram e Discord. Circa due anni fa è stato licenziato da un’azienda per aver fornito informazioni confidenziali ad un concorrente.

Dati dei cittadini nelle mani sbagliate

Wired aveva scoperto che Musk ha scelto giovani ingegneri per lavorare al DOGE. Fino a ieri potevano accedere ai dati dei cittadini statunitensi attraverso il sistema dei pagamenti del Dipartimento del Tesoro. Uno di essi è Edward Coristine. Il 19enne era un membro attivo della community The Com che, attraverso canali Telegram e Discord, collabora per varie attività cybercriminali.

Wired ha successivamente scoperto che Coristine aveva richiesto su Telegram e Discord un servizio DDoS-for-hire, utilizzando il nickname Rivage. Altri membri si riferivano spesso a Rivage come Edward.

Il 19enne ha lavorato tre mesi (aprile-giugno 2022) per Path Network. Un portavoce dell’azienda ha confermato che, in seguito ad un’indagine interna, Coristine è stato licenziato per aver fornito informazioni riservate ad un concorrente. Usando il nickname Rivage ha successivamente scritto su Discord di essere riuscito ad accedere ai server di Path Network.

Sembra evidente che i dati sensibili dei cittadini statunitensi siano finiti nelle mani sbagliate. Un giudice ha fortunatamente ordinato al Dipartimento del Tesoro di bloccare l’accesso. Un altro membro del DOGE (Marko Elez) aveva rassegnato le dimissioni per alcuni post razzisti scritti in passato su X. In base al risultato di un sondaggio, Musk ha deciso che riprenderà il posto di lavoro.