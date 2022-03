Un Hub USB-C per iPad Pro a soli 13€ con questo coupon Amazon

Hai necessità di rendere il tuo iPad Pro compatibile con diversi dispositivi? Abbiamo l’Hub USB-C che fa per te! Grazie ad un limitatissimo coupon Amazon puoi portarti a casa questo accessorio di espansione rapida a soli 13 euro.

Per avere lo sconto del 50% sul prezzo di listino ti basta cliccare sul pulsante “Riscatta” come mostrato nell’immagine seguente. Ti consigliamo di sbrigarti però perché i coupon sono pochissimi e possono terminare in fretta.

Hub USB-C per iPad Pro: tutto quello che ti serve a portata di mano

Questo Hub USB-C per iPad Pro, dal design avveniristico e bello da vedere, è appositamente progettato per i tablet della famiglia Apple della serie 11/12,9 2018 2020. Collegandolo alla porta del tuo iPad puoi subito contare su un jack audio da 3.5mm, una porta USB-A, una HDMI 4K, una porta di ricarica di tipo C da 100 W e uno slot per schede di tipo SD. Il sistema è plug and play, quindi ti basta collegarlo e scollegarlo quando ne hai bisogno senza l’ausilio di software aggiuntivi.

L’accessorio garantisce un’elevata velocità di trasmissione dei dati fino a 5 Gbps e puoi utilizzarlo anche con tastiere, mouse e altri dispositivi USB per semplificarti il lavoro su iPad Pro. Un oggetto che ti libera dalla necessità ingombrante di doverti portare anche un laptop: puoi fare tutto con il tuo tablet, arricchendone funzioni e compatibilità semplicemente quando ne hai bisogno.

Si tratta di un Hub USB-C estremamente universale perché, come hai visto, include anche il tradizionale jack audio da 3.5mm e una porta HDMI utile per collegarsi a un proiettore a uno schermo per fare una presentazione. Inoltre, la porta USB-C ti permette di ricaricarlo anche durante l’esecuzione di un video, così da averlo sempre pronto all’uso e con un’ottima autonomia.

Non ti rimane dunque che approfittare di questa interessantissima offerta. Questo ottimo Hub USB-C per iPad Pro può essere tuo per soli 13 euro sfruttando il coupon Amazon che trovi direttamente nella pagina prodotto. Ricordati di cliccare il pulsante “Riscatta” per ottenere lo sconto prima del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.