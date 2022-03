Un intero sistema Baby Monitor per soli 50 euro: l'affare del giorno!

Non rinunciare ai momenti di relax pur avendo sempre sotto controllo tuo figlio, grazie a questo Baby Monitor Remido che ti toglierà ogni preoccupazione. Un pacchetto che include due dispositivi capace di fornirti tutti gli strumenti di cui hai bisogno quotidianamente, disponibile a soli 50 euro su Amazon grazie al codice 78XO385G.

Kit Baby Monitor: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più interessanti riguarda sicuramente il design, decisamente compatto. Il monitor da 3,2 pollici, infatti, integra una batteria da 950mAh che ti consente di spostarlo ovunque con la massima semplicità. Si tratta di un sistema wireless, ma che non richiede la connessione Wi-Fi garantendo così immagini in tempo reale con la stessa praticità di uno smartphone. Naturalmente, all’interno della confezione è inclusa una videocamera decisamente versatile. Oltre al tradizionale posizionamento su una superficie, è possibile fissare la telecamera a parete grazie agli accessori inclusi. Inoltre, la base consente un movimento a 360 gradi dell’obiettivo così da ottenere con la massima semplicità l’angolo di visione ottimale. Non manca naturalmente l’audio, in questo caso a due vie, che ti consente non solo di ascoltare il bambino, ma anche eventualmente di parlargli.

Una delle peculiarità del sistema però appartiene proprio all’altoparlante integrato nella telecamera. Dal monitor è possibile attivare 8 diverse ninne nanne che agevolano il sonno del bambino lasciandoti godere i tuoi momenti in completo relax. Non manca, poi, una modalità VOX che attiva automaticamente il modulo display non appena viene rilevato un suono anomalo dalla stanza del bambino. Tuttavia, il modulo dispone di un sistema di risparmio energetico che ti consente di massimizzare l’autonomia. Completa la dotazione la modalità ad infrarossi capace di offrire un’immagine nitida anche al buio completo. In questo modo potrai tenere d’occhio il bambino a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza doverti alzare dal letto.

Grazie al codice 78XO385G da inserire in fase di pagamento, il kit Baby Monitor Remido è disponibile su Amazon a soli 49,99 euro per un risparmio di 29 euro sul prezzo di listino.

