Un inverno senza sorprese in bolletta? Blocca ora i prezzi di luce e gas

Un inverno al caldo, con le bollette leggere. Non è un’utopia, ma quello che potrai vivere sulla tua pelle con la nuova promozione Octopus Energy: l’operatore, infatti, propone una tariffa fissa per 12 mesi, con luce 100% rinnovabile e costi trasparenti. Ecco tutti i dettagli della promozione, attiva fino al 18 novembre.
Octopus Energy conviene? Sì: ecco perché
La promozione Octopus Energy, chiamata Octopus Fissa 12M, applica tariffa monoraria a costi di luce e gas fissi, che ti permettono di mantenere – almeno per un anno – la stabilità che cerchi in un mercato costantemente variabile.
Per quanto riguarda la materia prima luce, il prezzo è di 0,1078 €/kWh con 72 euro l’anno di costi di commercializzazione; per la materia prima gas, si parla invece di 0,39 €/Smc, con 84 euro di costi di commercializzazione.
Attivando l’offerta, dunque, blocchi per un intero anno questi prezzi. Così ti proteggi dalle variazioni di mercato e le bollette non saranno più una (amara) sorpresa ogni mese. Al termine dei 12 mesi, potrai scegliere tra una nuova tariffa fissa oppure optare per la Flex.
Ai costi fissi vanno ovviamente applicati quelli non controllati dal fornitore, ma previsti dalla normativa nazionale: trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e imposte. In ogni caso, con Octopus Energy hai trasparenza reale su tutte le tue spese. Inoltre, se decidi di cambiare operatore, non dovrai pagare alcuna penale.
L’attivazione richiede meno di due minuti ed è completamente online. Octopus Energy si occuperà di tutto, senza alcuna interruzione della fornitura. Hai tempo fino al 18 novembre: attiva ora Octopus Energy a prezzo bloccato per un intero anno.