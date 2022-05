Un italiano su due acquista online: la svolta della pandemia

Un italiano su due ha acquistato online almeno una volta nell’ultimo trimestre. Questo dato ha un valore intrinseco ben maggiore rispetto al semplice dato numerico: significa che l’e-commerce non è più esperienza isolata, non è più scelta alternativa, ma è componente strutturale e consolidata delle abitudini di acquisto.

Roberto Liscia, Presidente Netcomm, ha infatti così spiegato quanto emerso dall’Osservatorio eCommerce B2C:

Siamo ormai andati ben oltre l’accezione dell’eCommerce inteso come “shopping online”. Stiamo vedendo come questo settore abbia un impatto decisivo, non tanto in termini di penetrazione sul totale retail, bensì in quanto volano indispensabile per lo sviluppo dell’economia italiana. Per questo l’eCommerce rappresenta oggi un vero e proprio ecosistema, e come tale va trattato e regolamentato, secondo un approccio che tenga conto sia del contesto globale nel quale le imprese italiane operano, sia delle peculiarità che caratterizzano lo scenario digitale globale. Siamo di fronte a un momento storico decisivo per la trasformazione dei modelli di business delle aziende, che devono rispondere con prontezza alle esigenze dei consumatori italiani, sempre più digitali, che non sono disposti a tornare indietro, ma che, anzi, chiedono un’esperienza di acquisto sempre più su misura. Occorre ragionare in termini di sistema e di filiera, dove al centro deve essere messo l’individuo, come consumatore, utente, paziente e così via. Per questo motivo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve superare il modello tradizionale di efficientamento produttivo e favorire innanzitutto un approccio strategico per la creazione di un ecosistema di valore e competitivo a livello internazionale.