Un mese di Apple Music gratis: tutta la musica, senza limiti

Straordinaria iniziativa di Apple Music: attivando ora la prova gratuita, avrai accesso anche ai brani che saliranno sul palco di Sanremo 2026, in programma tra poche settimane, senza spendere nemmeno un euro.

Questa opportunità permette di esplorare liberamente la piattaforma per 30 giorni, senza pubblicità e senza vincoli, con la possibilità di decidere solo in seguito se continuare o interrompere l’abbonamento, senza alcun costo.

Apple Music: un mese di ascolti illimitati

Durante il periodo di prova potrai immergerti in un catalogo che supera le 100 milioni di tracce, tra novità discografiche, album appena pubblicati e singoli del momento. Non mancano playlist curate per ogni occasione – dallo studio all’allenamento, dal relax ai viaggi – sempre aggiornate per seguire i trend musicali più recenti.

L’esperienza di ascolto è arricchita dal supporto all’audio lossless e all’audio spaziale, che rendono il suono più profondo e coinvolgente, soprattutto con cuffie e dispositivi compatibili.

A questo si affiancano funzioni esclusive come Apple Music Sing, che trasforma i brani in una sorta di karaoke interattivo, e le sessioni live con artisti e contenuti speciali. L’integrazione diretta con Shazam consente inoltre di riconoscere al volo le canzoni ascoltate in radio, nei locali o in giro per la città.

Terminato il mese di prova, l’abbonamento individuale ha un costo di 10,99 euro al mese, ma fino ad allora puoi testare ogni funzione senza restrizioni. Apple Music è accessibile praticamente ovunque: smartphone, tablet, computer, smartwatch, smart speaker, TV, console e sistemi per auto.

Se vuoi scoprire un servizio di streaming completo, ricco di contenuti e con una qualità audio di alto livello, questo è il momento giusto per provare Apple Music gratis.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.