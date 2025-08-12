 Un mese di musica senza limiti: prova gratis Apple Music
Adesso puoi provare Apple Music gratuitamente per un mese. Così hai a disposizione le ultime uscite e tutto l'enorme catalogo in piattaforma.
Musica
Per chi vuole portare la propria musica sempre con sé, Apple Music offre un’intera mensilità di ascolto gratuito. Un’occasione perfetta per sperimentare tutte le funzioni premium della piattaforma, senza pubblicità e con qualità audio al top, dalle hit mondiali ai progetti più di nicchia.

Con la prova gratuita di 30 giorni attivabile sul sito ufficiale, puoi riprodurre in streaming l’intero catalogo su qualsiasi dispositivo, scaricare i brani per l’ascolto offline e sincronizzare la tua libreria personale. Ma Apple Music mette a disposizione molti altri vantaggi: andiamo a scoprirli.

Cosa include Apple Music e le ultime uscite della piattaforma

Il servizio garantisce audio spaziale e qualità lossless, regalando un’esperienza immersiva e fedele al suono originale. Tra le funzioni extra spicca Apple Music Sing, che trasforma i tuoi brani preferiti in un karaoke interattivo, con testi a scorrimento sincronizzati. Gli abbonati possono inoltre accedere a contenuti esclusivi come interviste e performance live.

Dopo il periodo di prova, il piano individuale ha un costo di 10,99 euro al mese, senza obblighi di rinnovo.

E per restare sempre aggiornato sulle nuove uscite, Apple Music propone una selezione di titoli freschi di pubblicazione, tra cui:

  • lost americana – mgk: un viaggio tra alt-rock e pop introspettivo
  • Greetings From Your Hometown – Jonas Brothers: vent’anni di carriera celebrati in musica
  • Motel Du Cap – Good Charlotte: il ritorno del pop punk revival
  • No Rain, No Flowers – The Black Keys: groove inconfondibile e maturità sonora
  • Commitment – Craig David: un ritratto artistico a più sfumature
  • Urban Impressionism (Piano Solo) – Dardust: eleganza pianistica in otto nuove versioni
  • Roger Waters: This Is Not A Drill – Live From Prague: il concerto evento in Dolby Atmos

Apple Music è il compagno ideale per ascoltare senza limiti, scoprire nuove uscite e vivere il suono nella sua forma migliore. Attiva ora la prova gratuita e inizia il tuo mese di musica ovunque ti trovi.

Pubblicato il 12 ago 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
12 ago 2025
