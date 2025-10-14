 Un mese gratis di Apple Music: ecco chi può accedere alla promo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Un mese gratis di Apple Music: ecco chi può accedere alla promo

La piattaforma streaming di Apple è disponibile gratis per un mese, ma soltanto per alcuni utenti: ecco come accedere.
Un mese gratis di Apple Music: ecco chi può accedere alla promo
Musica
La piattaforma streaming di Apple è disponibile gratis per un mese, ma soltanto per alcuni utenti: ecco come accedere.

La tua musica preferita a portata di clic con l’offerta Apple Music: se sei un nuovo utente, ricevi un mese di prova completamente gratis. È l’occasione ideale per esplorare a fondo le potenzialità della piattaforma di streaming di Apple, che mette a disposizione più di 100 milioni di brani in qualità audio elevatissima, il tutto senza interruzioni pubblicitarie.

Apple Music: attivalo gratis per un mese

La promozione: un mese gratis per i nuovi iscritti

Con Apple Music hai accesso a oltre 100 milioni di tracce, puoi salvare le tue canzoni preferite per ascoltarle offline e trovare sempre nuovi artisti grazie a suggerimenti personalizzati e playlist create su misura. Puoi ascoltare la tua musica su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod e Apple TV 4K, ma anche su dispositivi Windows, Android, smart TV, Sonos, Amazon Echo, Google Nest e CarPlay.

La differenza con la concorrenza si sente eccome: grazie alla tecnologia Dolby Atmos, la musica ti avvolge completamente per un’esperienza di ascolto coinvolgente. Associato all’audio lossless, la qualità raggiunge livelli eccezionali. Per goderti tutto questo ti basta avere l’ultima versione dell’app Apple Music e un paio di cuffie o auricolari compatibili: al resto ci pensa Apple Music.

Prova Apple Music gratis per un mese

In più, potrai ascoltare tutti i brani senza nessuna pubblicità. Sono disponibili anche testi in tempo reale, la funzionalità Apple Music Sing e contenuti esclusivi disponibili solo sulla piattaforma. Se sei un nuovo abbonato, potrai accedere a un’ottima promozione: un mese di Apple Music gratis. Una volta terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, ma puoi disattivarlo quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 14 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon Music Unlimited: milioni di brani, podcast e audiolibri gratis per 30 giorni

Amazon Music Unlimited: milioni di brani, podcast e audiolibri gratis per 30 giorni
Apple Music regala 1 mese gratis: oltre 100 milioni di brani senza pubblicità

Apple Music regala 1 mese gratis: oltre 100 milioni di brani senza pubblicità
Musica e podcast senza limiti: prova Amazon Music Unlimited gratis per tutto l'inverno

Musica e podcast senza limiti: prova Amazon Music Unlimited gratis per tutto l'inverno
Ascolta l'ultimo album di Taylor Swift alla massima qualità: prova Apple Music gratis

Ascolta l'ultimo album di Taylor Swift alla massima qualità: prova Apple Music gratis
Amazon Music Unlimited: milioni di brani, podcast e audiolibri gratis per 30 giorni

Amazon Music Unlimited: milioni di brani, podcast e audiolibri gratis per 30 giorni
Apple Music regala 1 mese gratis: oltre 100 milioni di brani senza pubblicità

Apple Music regala 1 mese gratis: oltre 100 milioni di brani senza pubblicità
Musica e podcast senza limiti: prova Amazon Music Unlimited gratis per tutto l'inverno

Musica e podcast senza limiti: prova Amazon Music Unlimited gratis per tutto l'inverno
Ascolta l'ultimo album di Taylor Swift alla massima qualità: prova Apple Music gratis

Ascolta l'ultimo album di Taylor Swift alla massima qualità: prova Apple Music gratis
Eleonora Busi
Pubblicato il
14 ott 2025
Link copiato negli appunti