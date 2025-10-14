Un mese gratis di Apple Music: ecco chi può accedere alla promo

La tua musica preferita a portata di clic con l’offerta Apple Music: se sei un nuovo utente, ricevi un mese di prova completamente gratis. È l’occasione ideale per esplorare a fondo le potenzialità della piattaforma di streaming di Apple, che mette a disposizione più di 100 milioni di brani in qualità audio elevatissima, il tutto senza interruzioni pubblicitarie.

La promozione: un mese gratis per i nuovi iscritti

Con Apple Music hai accesso a oltre 100 milioni di tracce, puoi salvare le tue canzoni preferite per ascoltarle offline e trovare sempre nuovi artisti grazie a suggerimenti personalizzati e playlist create su misura. Puoi ascoltare la tua musica su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod e Apple TV 4K, ma anche su dispositivi Windows, Android, smart TV, Sonos, Amazon Echo, Google Nest e CarPlay.

La differenza con la concorrenza si sente eccome: grazie alla tecnologia Dolby Atmos, la musica ti avvolge completamente per un’esperienza di ascolto coinvolgente. Associato all’audio lossless, la qualità raggiunge livelli eccezionali. Per goderti tutto questo ti basta avere l’ultima versione dell’app Apple Music e un paio di cuffie o auricolari compatibili: al resto ci pensa Apple Music.

In più, potrai ascoltare tutti i brani senza nessuna pubblicità. Sono disponibili anche testi in tempo reale, la funzionalità Apple Music Sing e contenuti esclusivi disponibili solo sulla piattaforma. Se sei un nuovo abbonato, potrai accedere a un’ottima promozione: un mese di Apple Music gratis. Una volta terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, ma puoi disattivarlo quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.