Un Mini PC da gaming con Ryzen 5: l'offerta Black Friday Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon è un fiorire di Mini PC più o meno interessanti. In questo caso però è impossibile ignorare l’offerta: AMR5 è un Mini PC pensato per il gaming che puoi acquistare adesso al suo prezzo più basso di sempre con uno sconto superiore ai 100 euro al listino.

La spedizione Prime inclusa gestita direttamente da Amazon ti permetterà di riceverlo a casa entro un paio di giorni: scoprirai la comodità di avere un Mini PC da posizionare e portare dove vuoi, che nasconde però una potenza sorprendente.

Il mini PC da gaming in offerta su Amazon per il Black Friday: cosa sapere

Naturalmente bisogna dosare le proprie aspettative: non puoi certo pretendere le prestazioni di un PC Desktop top della gamma, ma questo Mini PC si difende molto bene ed è in grado di farti giocare titoli del calibro di League of Legends, Fortnite, Counterstrike: Go, GTA 5 e DOTA 2 con prestazioni di primissimo profilo.

Merito di una scheda tecnica che comprende un processore AMD Ryzen 5600U con 6 core e 12 thread e frequenza di clock massima a 4.2GHz, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 dual-channel espandibile fino a 64, un SSD M.2 da 512 GB e una scheda grafica AMD Radeon RX Vega 7.

Il comparto della connettività include due porte USB 3.0, una Display Port a 4K e 60 FPS, una HDMI 2.0, una Gigabit Ethernet, una USB di tipo C, altre due porte frontali USB 3.0 e jack audio per cuffie e microfono.

Il tutto racchiuso all’interno di un design compatto, elegante e dalle linee futuristiche. Bellissimo da vedere e che rispecchia in pieno l’impegno del produttore volto a guardare agli appassionati di videogiochi.

Il prezzo, grazie allo sconto per il Black Friday, è di 471,98 euro, contro i 589,99 solitamente richiesti di listino. Una grande occasione per scoprire un nuovo modo di intendere il computer casalingo, ma che sia anche un po’ portatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.